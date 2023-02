Kalustopula kärjistyy, rintamalle tuodaan 1950-luvun kalustoa

Ukrainan asevoimat arvioi Venäjän menettäneen sodassa tähän mennessä yli 3 300 taistelupanssarivaunua, noin 6 600 panssariajoneuvoa ja tuhansia muita ajoneuvoja.

Avoimiin lähteisiin perustuvan analyysin mukaan yli tuhannen panssarivaunun tuhoutuminen on pystytty vahvistamaan visuaalisesti.

Venäjän on havaittu keskittäneen T-90-panssarivaunujen kaltaista moderneinta kalustoa tietyille rynnäkköyksiköille, joiden vastuulla viimeaikaiset hyökkäykset ovat pääasiassa olleet. Itä-Ukrainassa hyökkäysten kärjessä ovat olleet Wagner-palkkasotilaiden lisäksi VDV-maahanlaskujoukot ja merijalkaväki.

Muille yksiköille on ilmeisesti jouduttu haalimaan varastoista yhä vanhempaa ja huonokuntoisempaa kalustoa. Sotilasasiantuntija Rob Lee on jakanut sosiaalisessa mediassa julkaistuja kuvia, joiden perusteella venäläisjoukoille oltaisiin toimittamassa vanhoja BTR-50P-panssariajoneuvoja.

Uudempien BMP-3- ja BTR-82A-ajoneuvojen tuotanto ei ilmeisesti riitä tappioiden korvaamiseen. Edes vanhempia malleja ei ole enää riittävästi varastoissa.

– Mahdollinen osoitus siitä, että BMP-1- ja MT-LB-ajoneuvot ovat loppumassa Venäjältä, Rob Lee tviittaa.

Neuvostoliitto aloitti BTR-50-amfibioajoneuvojen tuotannon vuonna 1954, ja niitä valmistettiin 1970-luvulle asti.

Konekiväärillä varustettuun miehistönkuljetusvaunuun mahtuu 12–20 sotilasta. Kevyesti panssaroitu ajoneuvo ei tarjoa käyttäjälleen juurikaan suojaa modernilla taistelukentällä.

Russian BTR-50P being removed from storage. Possible indicator that Russia is running low on BMP-1 and MT-LB.https://t.co/uOKNN6D1E7 pic.twitter.com/BUiuRyXrqK

— Rob Lee (@RALee85) February 24, 2023