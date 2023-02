”Eeppinen epäonnistuminen” – yli tuhannen tankin vahvistetaan tuhoutuneen

Avointen lähteiden tiedusteluun perustuva Oryx-sivusto on seurannut viime helmikuusta lähtien molempien osapuolten tappioita Ukrainan sodassa. Konfliktista on julkaistu kuva- ja videomateriaalia ennennäkemättömän paljon muun muassa lennokkien yleistymisen myötä.

Venäjän asevoimien on tähän mennessä visuaalisesti vahvistettu menettäneen suuren osan moderneimmasta panssarikalustostaan. Oryxin mukaan vaunuja olisi tuhoutunut tuhat kappaletta, vaurioitunut 79, hylätty 65 ja jäänyt Ukrainalle sotasaaliiksi 544 kappaletta.

Määrällisesti eniten tappioita on kertynyt modernisoiduille T-72B3-vaunumalleille, joita on menetetty vähintään 470 kappaletta. T-80-panssarivaunuja on menetetty noin 400 kappaletta.

Moderneja T-90-panssarivaunuja on tuhoutunut, vaurioitunut tai jäänyt sotasaaliiksi 49 kappaletta.

Todelliset tappiot ovat todennäköisesti vielä tätäkin suuremmat. Ukrainan asevoimat arvioi Venäjän menettäneen 3 253 panssarivaunua, 6 458 panssariajoneuvoa ja yli 5 000 muuta ajoneuvoa.

Venäjän tiedetään haalineen varastoistaan vanhempia panssarivaunumalleja, joiden kunto on ollut usein kyseenalainen. Oxyxin analyytikko Jakub Janovsky pitää tappioita jättimäisinä.

– Mikä eeppinen epäonnistuminen valtiolta, joka väittää olevansa sotilaallinen supervalta, Janovsky tviittaa.

