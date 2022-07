Kaksi uutta ammusvarastoa räjäytettiin, Ukraina iski raketeilla

Ukrainan kerrotaan tuhonneen kymmeniä venäläisjoukkojen käyttämiä ampumatarvikevarastoja viime viikkojen aikana.

Iskuissa on käytetty tiettävästi Totška-U-ohjuksia, ilmavoimia ja amerikkalaisten HIMARS-raketinheitinten täsmäammuksia. Venäläiset ovat joutuneet vetämään tilanteen vuoksi komentopaikkojaan 30–40 kilometriä kauemmaksi rintamasta.

Asevarikkoja on tuhottu viime päivinä ainakin Luhanskissa sijaitsevassa Popasnassa, jossa kuvattiin räjähdyksen nostattama valtava savupatsas. ISW-ajatuspajan mukaan ukrainalaiset tuhosivat lisäksi miehitetyn Melitopolin lentoasemalla sijaitsevan ammusvaraston sunnuntaina. Hyökkäyksessä käytettiin todennäköisesti HIMARS-asejärjestelmää.

Venäjän nimittämä miehityshallinnon kuvernööri Yevhen Balytskyi väitti virheellisesti, että kohteena olisivat olleet asuinrakennukset. Venäjä on itse ampunut ohjuksia toistuvasti asuinalueille ja surmannut samalla siviilejä.

