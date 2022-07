Uusi ase muutti sodan: Hyökkääjän tukikohdat ovat nyt vaarassa

Yhdysvaltain Ukrainalle lahjoittamat HIMARS-raketinheitinjärjestelmät ovat muuttaneet Ukrainan sodan dynamiikkaa. Ukrainan sotilaat kertovat kykenevänsä iskemään kaksi kertaa pidemmälle Venäjän miehittämälle aluelle, kuin aiemmin.

– HIMARSit ovat todella voimakkaita. Ne mahdollistavat meille heidän koneistonsa hidastamisen, luutnantti Valentin Koval sanoo amerikkalaislehti Wall Street Journalille.

Aiemmin hänen neuvostoaikaisen tykistönsä kantama ei riittänyt hyökkääjän asemiin saakka. Nyt tilanne on toinen. Ukraina on Kovalin mukaan iskenyt noin kymmeneen hyökkääjän tärkeään asemapaikkaan niiden kahden viikon aikana, jolloin HIMARS on ollut käytössä.

Raketeilla on osuttu muun muassa tukikohtiin ja kasarmeihin. Koska jokainen raketti maksaa lähes 150 000 euroa, Ukraina keskittyy kohteiden laatuun niiden määrän sijaan.

Kesäkuussa maahan toimitettiin neljä HIMARS-järjestelmää ja heinäkuun puoliväliin mennessä on tarkoitus toimittaa neljä lisää. Jo nyt toimitettujen uskotaan pakottaneen hyökkääjän siirtämään tukikohtiaan kauemmas etulinjasta.

– Haaveilemme pidemmän kantaman ammuksista HIMARSiin, jotta osumme merkittävämpiin kohteisiin, Koval sanoo.

Hän listaa toivomikseen kohteiksi Venäjän kiitoradat, komentoasemat sekä sillan, jonka Venäjä rakensi miehitettyään Krimin vuonna 2014.