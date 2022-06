Yli 15 ammusvarastoa on räjähtänyt taivaan tuuliin – Venäläiset vetävät komentopaikkoja kauemmas rintamalta

Ukraina on alkanut käyttää taktisia Totška-U-ohjuksia, ilmavoimiaan ja tykistöään aiheuttaakseen Venäjälle ammuspulaa tuhoamalla sen ammusvarastoja ja siten tasavertaistaa osapuolten välistä tulivoimaa, kirjoittaa Euromaidan Press.

Pääsyy venäläisten etenemiselle Itä-Ukrainassa on ollut sen tykistöylivoima. Jos tämä voimatekijä poistettaisiin, voisi Ukraina pysäyttää hyökkäyksen ja alkaa jopa vapauttaa menettämiään alueita.

Ukraina on tähän mennessä säästellyt harvoja neuvostoajalta periytyviä Totška-U-ohjuksiaan, joita se on alkanut raaskia käyttää vasta nyt korvaavien amerikkalaisten HIMARS-raketinheitinten saapuessa.

Ukrainan itäinen sotilaspiiri tuhosi 14. kesäkuuta kaksi ammusvarastoa Itä-Ukrainassa ja samaten eteläinen sotilaspiiri Nova Kahovkassa, venäläisten miehittämällä Hersonin alueella. Kaksi päivää myöhemmin suuri ammusvarasto räjähti Luhanskin alueella Hrustalnyissa (ent. Krasni Lutš), mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

Etelässä tuhottiin 17. kesäkuuta yksi varasto ja Donetskissa toinen. Itäinen sotilaspiiri tuhosi kaksi ammusvarasto 18. kesäkuuta. Tahti oli siis seitsemän ammusvarastoa viikossa. Yksi näistä sijaitsi Donetskissa entisessä Donbasin messuhallissa, joka oli venäläismiehittäjien ammusvarikkokäytössä ainakin jo vuonna 2016.

Eteläinen sotilaspiiri tuhosi Hersonin alueella kolme ammusvarikkoa 20. kesäkuuta, yhden 21. kesäkuuta ja kaksi 22. kesäkuuta. Donetskissa tuhottiin 20. kesäkuuta yksi, joten näin tuli jälleen tuhottua seitsemän ammusvarastoa viikkoon.

Ukrainan pääesikunta tyytyi ilmoittamaan maan asevoimien tuhonneen useita ammusvarastoja 21. kesäkuuta. Kesäkuun 25. päivänä Luhanskin alueen Svatovessa oli suuri ammusvaraston tulipalo yli 60 kilometrin päässä rintamalta. Syvälle vihollisen selustaan ukrainalaiset iskivät myös 27. kesäkuuta, kun Zymohiriassa räjähti suuri ammusvarasto, mistä Verkkouutiset kertoi tässä.

Tämä tarkoittaa, että ainakin yli 15 ellei 20 venäläisten ammusvarastoa on tuhottu kahden viikon aikana.

– Mielenkiintoinen katsaus. 15-20 venäläisten ampumatarvikevarastoa tuhottu 11 päivässä Donbassissa ja Hersonin alueella. Eräiden tietojen mukaan venäläiset joutuneet vetämään komentopaikkojaan 30-40 kilometrin syvyyteen ukrainalaisten iskujen takia, kommentoi Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraali evp. Pekka Toveri, ja lisää:

– Ukrainalaisten vetäytyessä Severodonetskin suunassa edullisempiin asemiin ja tilanteen ollessa liikkuvampi, kyky syvään tulenkäyttöön komentopaikkoja ja huoltoa vastaan tulee vaikeuttamaan venäläisten operaatioita ja kykyä suurempaan läpimurtoon.

Locals have reported huge fire in the Russian-occupied Svatove following the explosions.

The explosions happened in the Russian military warehouses, according to the Luhansk Oblast head. Svatove is more than 60 kilometers behind the frontline.https://t.co/l7AL5AGRf9 pic.twitter.com/pWGUhP5fN0

