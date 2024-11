Kaksi merkittävää merivalvontakonetta lensi lähistöllä – Toinen tuli Suomeen

Britannian ilmavoimien P-8A-merivalvontakone lensi tiistaina iltapäivällä eteläisen Itämeren yllä. Se saapui Britannian Lossiemouthista Tanskan yli ja kiersi kierroksia Puolan yllä. Tunnuksella RF7041 lentänyt kone kiersi muutaman kierroksen Pohjois-Puolassa Kaliningradin rajan myötäisesti. Tämä tarkoittaa, että kone miehistöineen suoritti Kaliningradiin liittyvää valvontatehtävää. Kone lensi toisiotutka eli transponderi päällä, mikä tarkoittaa, että sen reitti näkyi avoimesti kaupallisessa Flightradar24-lentotietopalvelussa.

Samoihin aikoihin tiistaina iltapäivällä Islannin Kelfavikista lähti Yhdysvaltain laivaston P-8A-merivalvontakone, joka lensi Tampereelle. Lennolla ei ole ollut varsinaista ”callsignia”, mikä hankaloittaa sen löytymistä kaupallisista palveluista, mutta se näkyi avointa dataa hyödyntävässä ADSB-Exchange-lentotietopalvelussa.

Kone liittyy todennäköisesti merivoimien vuoden pääsotaharjoitukseen Freezing Winds 24:aan, joka alkoi maanantaina. Ainakin vuonna 2022 Freezing Winds -harjoituksessa oli mukana Yhdysvaltojen laivaston P-8. Vuonna 2018 Poseidon vieraili Turussa osana Suomen Merivoimien Northern Coasts 2018 -harjoitusta. Tiedossa on, että Yhdysvallat osallistuu Freezing Winds -harjoitukseen kuluvana vuonna.

P-8 on suunniteltu sukellusveneiden torjuntaan, pinta-alusten torjuntaan, valvontaan ja tiedusteluun sekä etsintä- ja pelastustoimintaan. Lentoposti kertoi vuonna 2022, että P-8A Poseidon -koneiden aseistukseen kuuluu ainakin syvyyspommeja, torpedoja sekä SLAM-ER-maaliohjuksia.

Viimeksi Britannian P8-koneen tiedetään tarkkailleen Itämerta syyskuussa. Nyt ajankohta on kiinnostava, sillä sunnuntaina ja maanantaina eteläisellä Itämerellä vaikuttaa rikkoutuneen kaksi eri vedenalaista tietoliikennekaapelia. Sosiaalisessa mediassa on seurattu tiistaina ahkerasti kiinalaista Yi Peng 3 -rahtialusta, jonka on päätelty liikkuneen molempien vioittuneiden kaapelien lähellä niiden viottumisten aikoihin. Alus liikkui tiistaina päivällä Tanskan salmissa – melko lailla Britannian P-8-koneen alapuolella.