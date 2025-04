Nuoret järjestävät joukkotappeluita – poliisi: lähteneet käsistä

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii kahta maaliskuussa Vantaalla tapahtunutta nuorten välistä yhteenottoa, joissa molemmissa käytettiin vakavaa väkivaltaa.

Toinen väkivallanteoista tapahtui viime viikon maanantaina 24.3. iltaseitsemän jälkeen Hakunilassa ja toinen saman viikon keskiviikkona 26.3. Keravan keskustassa.

Yhteistä tapauksissa on se, että niissä on ollut osallisena useampia henkilöitä ja tekovälineinä on käytetty muun muassa teräaseita ja kaasusumuttimia. Molemmissa tapauksissa asiassa tutkitaan myös ampuma-aserikosta.

Näihin kahteen joukkotappeluun osallistuneet henkilöt ovat iältään 16-31 vuotiaita nuoria miehiä ja heidän henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa. Tapauksiin liittyen kaksi henkilöä on ollut pidätettynä ja yksi kiinniotettuna.

Rikosnimikkeitä näissä kahdessa tapauksessa on useampia, mutta ne saattavat vielä tarkentua tutkinnan edetessä. Tällä hetkellä tapauksia tutkitaan Hakunilassa tapahtuneen väkivallanteon osalta tappeluun osallistumisena, ampuma-aserikoksena, tapon yrityksenä sekä lievänä ampuma-aserikoksena.

Keravalla tapahtuneen väkivallanteon osalta rikosnimikkeet ovat pahoinpitely, törkeä pahoinpitelyn yritys, törkeä pahoinpitely sekä lievä ampuma-aserikos.

Vantaan Hakunilassa sattuneessa tapauksessa kaksi seuruetta oli sopinut tapaamisen Hakunilassa sijaitsevan koulurakennuksen läheisyyteen. Molemmat seurueet saapuivat paikalle autolla.

– Ensin paikalle saapunut autokunta oli jäänyt paikalle odottamaan. Toisen autokunnan saavuttua paikalle, autosta nousseet henkilöt olivat välittömästi käyneet paikalla odottaneen seurueen kimppuun. Yksi epäillyistä oli ottanut esille teräaseen ja vahingoittanut sillä uhria. Alaikäinen uhri sai tilanteessa sairaalahoitoa vaativia vammoja, kertoo tiedotteessa rikoskomisario Sampsa Aukio Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen nuorten rikostutkinnasta.

Sama epäilty oli yrittänyt vahingoittaa teräaseella myös toista henkilöä. Tämä henkilö oli päässyt pakenemaan tilanteesta, mutta hetken paettuaan ottanut esille starttipistoolin ja ampunut sillä laukauksen. Tämän jälkeen seurue oli poistunut paikalta.

Yksi epäillyistä tekijöistä on vielä tavoittamatta, mutta hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa. Poliisi pyytää epäiltyä itse ilmoittautumaan poliisille.

– Keravan keskustassa sattuneessa tapauksessa kahden seurueen välille oli syntynyt suukopua. Toisen seurueen parivaljakko oli aloittanut tappelun huitomalla ja tönimällä toiseen, isompaan seurueeseen kuuluneita henkilöitä, jolloin nämä olivat vastanneet väkivaltaan teräaseella ja kaasusumuttimella. Tässäkin väkivaltatilanteessa nuori mies sai sairaalahoitoa vaativia vammoja, Aukio jatkaa.

– Nuoret eivät välttämättä ymmärrä tekojensa vakavuutta ja sitä, että niillä saattaa olla kauaskantoisia seurauksia. Luvanvaraisen starttipistoolin tai kaasusumuttimen hallussa pitäminen täyttää ampuma-aserikoksen tunnusmerkistön. Ampuma-aserikokseen syyllistyminen voi myöhemmälläkin iällä vaikuttaa siihen, onko henkilön mahdollista saada ampuma-aselupa esimerkiksi metsästystä tai ampuma-aseurheilua varten, toteaa Aukio.

Molemmissa tapauksissa ominaispiirteenä on se, että tilanne on eskaloitunut tavanomaista vaarallisemmaksi, kun henkilöillä on ollut mukanaan aseistusta. Ilman etukäteen varustautumista tekojen seuraukset olisivat todennäköisesti jääneet melko vähäisiksi.

Teräaseiden ja muiden toisen vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden mukana kantaminen tuntuu nykyään olevan osalle nuorista ihan arkipäivää.

Puukkojen ja muiden niihin rinnastettavien teräaseiden mukana pitämisen yleistyminen näyttäisi olevan myös pääsyy nuorten tekemiin henkirikosten tai niiden yritysten määrän kasvuun.

– Teräaseet kannattaa jättää matkasta pois. Kiihtyneessä mielentilassa teräasetta tulee helposti käytettyä harkitsemattomasti, jos se on välittömästi saatavilla. Pahimmillaan siinä pilaa kaksi elämää – uhrin ja omansa, Aukio sanoo.