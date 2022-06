Kahdelle hyökkääjän huippukenraalille potkut

Venäjän kerrotaan siirtäneen kaksi kenraalia syrjään operatiivisista komentotehtävistä. Asian tuo esiin Oxfordin yliopiston tutkija Samuel Ramani Twitterissä.

Syrjään vedetyt kenraalit ovat Aleksandr Dvornikov ja Andrei Serdjukov. Molempien erottamisen syynä on se, että Kreml katsoo heidän epäonnistuneen joukkojen johtamisessa Ukrainan sodassa.

Verkkouutiset on kertonut Dvornikovin erottamisesta aiemmin tässä jutussa. Erottamisen syynä on Dvornikovin runsas alkoholinkäyttö. Mediatietojen mukaan Dvornikov joi paljon ja antoi naurettavia käskyjä, jonka seurauksena kukaan Dvornikovin upseereista ei luottanut häneen.

– Hän joi kohtuuttomasti alkoholia. Oli tilanteita, jolloin hän päätti alkaa käydä sotaa keskellä yötä ilman tiedustelutietoja. Upseerit eivät totelleet häntä ja jättivät käskyt huomiotta. En voi kuvitella, etteikö Putin olisi tästä kuullut, Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Cristo Grozev sanoi aiemmin.

This British intelligence assessment underscores Dvornikov's failure to translate his successful military efforts in Syria to the Ukraine theatre. It follows persistent reports of his replacement by Gennady Zhitko, where were denied by Ukrainian officials pic.twitter.com/AfnY2R0pGL

— Samuel Ramani (@SamRamani2) June 25, 2022