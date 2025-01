Kahdeksan tunnin taistelu – erikoisjoukot torjuivat pohjoiskorealaisten lihahyökkäyksen

Ukrainan asevoimien erikoisjoukot (SOF) kertovat torjuneensa pohjoiskorealaisten sotilaiden hyökkäyksen Venäjän Kurskissa. Yli kahdeksantuntinen tiukka taistelu tallentui kehokameran videolle (alla).

– Ukrainan joukot, joita oma jalkaväki tuki, torjuivat pohjoiskorealaisten lihamyllyhyökkäyksen, SOF kertoo X-alustalla.

SOF:n mukaan sen joukot tappoivat 21 ja haavoittivat 40 pohjoiskorealaista sotilasta, jotka hyökkäsivät ukrainalaisten asemiin Kurskissa.

8. erikoisoperaatiorykmentti torjui pohjoiskorealaisia kahdeksan tuntia asein, kranaatein ja tarkka-ampujien tuella. Yhdeksäntenä tuntina SOF-joukoilla oli jäljellä enää kolmannes ammuksistaan, jotka käytettiin vihollisen tuhoamiseen. Tämän jälkeen SOF-sotilaat siirtyivät turvallisempaan kahdella amerikkalaisella sotilasajoneuvolla.

Venäjän arvioidaan koonneen Kurskin alueelle noin 60000 sotilasta valtaamaan takaisin kaistale, jonka ukrainalaisjoukot ottivat haltuunsa viime vuoden elokuussa tehdyssä yllätysiskussa.

Kuukausien taisteluista huolimatta Ukrainan hallussa on edelleen noin 40 prosenttia alueesta sekä Sudzhan kaupunki, ja pohjoiskorealaisilla vahvistettujen venäläisjoukkojen kalusto- ja miestappioiden kerrotaan olevan valtavia.

