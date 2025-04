126000 ääntä hylättiin – nyt niistä tehdään selvitys

Alue- ja kuntavaalien vahvistetut tulokset saadaan keskiviikkoiltana. Niiden pohjalta oikeusministeriö pyrkii selvittämään, mistä hylättyjen äänten tavallista suurempi määrä johtuu ja miten äänestäjiä voitaisiin entistä paremmin neuvoa ja auttaa äänestyspaikalla.

Oikeusministeriö sanoo ottavana asian vakavasti ja pyrkii kokonaisvaltaisesti selvittämään, mistä alue- ja kuntavaaleissa hylättyjen äänten tavallista suurempi määrä johtuu sekä arvioi yhdistelmävaalien hyötyjä ja haittoja

Oikeusministeriö laatii arviomuistion menettelyistä alue- ja kuntavaaleissa ja lisäksi tilaa ulkopuolisen selvityksen siitä, miten äänestysprosessia yhdistelmävaaleissa voitaisiin yhdessä kuntien kanssa kehittää.

Aluevaalien ja kuntavaalien vahvistetut tulokset saadaan myöhään tänä iltana, kun tarkastuslaskennat saadaan päätökseen. Tarkastuslaskennan tulosten perusteella nähdään, onko hylättyjen äänien määrissä kuntakohtaista vaihtelua.

Hylkäysperusteet kussakin kunnassa käyvät myös ilmi tarkastuslaskennan tuloksista. Vaalien tuloslaskennasta vastaavat paikalliset vaaliviranomaiset.

Mitä ovat hylätyt äänet?

Ääni voidaan hylätä, jos äänestyslippu on täytetty väärin tai se on tyhjä. Lisäksi hylkäämisen perusteena voi olla se, että äänestyslippuun on merkitty toisessa vaalissa ehdolla olevan ehdokkaan numero.

Hylättyjen äänten osuus ja määrä alue- ja kuntavaaleissa koko maassa oli alustavan laskennan perusteella aluevaaleissa 4,1 prosenttia (83 700) ja kuntavaaleissa 1,7 prosenttia (41 700).

Vastaavat luvut vuoden 2022 aluevaaleissa oli 0,4 prosenttia (7 137) ja vuoden 2021 kuntavaaleissa oli 0,5 prosenttia (11 500).