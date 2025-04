Korkein oikeus linjasi Britanniassa: Sukupuoli perustuu biologiaan

Britannian korkein oikeus linjaa merkittävänä pidetyssä päätöksessään, että naisen juridinen määritelmä pohjautuu biologiseen sukupuoleen.

Tuomarit korostavat BBC:n mukaan, ettei päätöstä tule pitää voittona millekään osapuolelle. Laki antaa jatkossakin transsukupuolisille henkilöille suojaa syrjintää vastaan.

Taustalla on pitkäaikainen oikeuskiista Skotlannin paikallishallinnon ja eturyhmän välillä. Linjauksella on vaikutuksia koko Britanniassa. Edinburgissa toimiva Scottish Trans -järjestö kehottaa Bluesky-julkaisussa olemaan ”panikoimatta” siitä, että naisen juridinen määritelmä perustuu biologiaan. For Women Scotland -järjestö sen sijaan kehuu korkeimman oikeuden päätöstä.

– Sukupuoli on todellinen asia. Naiset voivat nyt suhtautua turvallisin mielin siihen, että palvelut ja tilat naisille ovat todellakin naisille. Olemme erittäin kiitollisia tästä päätöksestä, järjestö tiedottaa.

Britannian korkeimman oikeuden tuomarit toteavat 88-sivuisessa päätöksessään, että sukupuolen käsite on binäärinen, eli henkilö voi olla joko nainen tai mies.

Konservatiivipuolueen puheenjohtaja Kemi Badenoch sanoo päätöksen tekevän selväksi, ettei henkilön biologista sukupuolta voi muuttaa. Hänen mukaansa oli aina virheellistä väittää, että transnaiset olisivat naisia.

– Tämä on voitto kaikille naisille, jotka ovat joutuneet solvausten kohteeksi tai menettäneet työpaikkansa sanottuaan itsestäänselvän asian, Badenoch toteaa Telegraph-lehden mukaan.

Saying “trans women are women” was never true in fact and now isn’t true in law, either.

A victory for all of the women who faced personal abuse or lost their jobs for stating the obvious.

Women are women and men are men: you cannot change your biological sex.

