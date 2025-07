Käännekohta sodassa: Kremlin varastot tyhjenevät

Venäjä on joutunut haalimaan jo vuosien ajan Ukrainan rintamalle panssarikalustoa kylmän sodan aikaisista varastoista.

Vaihtelevassa kunnossa olevia vaunuja korjataan ja passitetaan etulinjaan. Sotaan on lähetetty jopa 70-vuotiaita T-55-panssarivaunuja, joita käytetään pääasiassa epäsuoraan tuleen. Tätä on luonnehdittu epätehokkaaksi tykistön muodoksi. Vaunujen etuna on kohtuullisen hyvä panssarointi verrattuna perinteisiin haupitseihin, mikä lisää suojaa vastatykistötulta vastaan.

Satelliittikuvissa monien varastolaitosten on havaittu alkaneen tyhjentyä. Yksi suurimmista varastoista sijaitsee Burjatian tasavallan pääkaupunki Ulan-Uden lähellä. Viime vuoden lopulla otettujen satelliittikuvien perusteella 769. varastolaitoksessa oli jäljellä enää 586 vanhaa BMP-panssariajoneuvoa, joista yli puolet oli korjauskelvottomassa kunnossa.

Tukikohta perustettiin 1960-luvulla Neuvostoliiton siirrettyä sotilaskalustoa itään vastauksena Kiinan luomaan uhkaan. Maat olivat tuolloin ajautuneet sodan partaalle.

Kaluston kunto on kyseenalaista vuosikymmenten ulkovarastoinnin jälkeen. Monissa 769. varastolaitoksen panssariajoneuvoissa ei ole tykkitorneja, ja niiden avoimet luukut ovat altistaneet sisätilat kosteudelle.

Kiovan kauppakorkeakoulu KSE:n logistiikka-analyysin mukaan neuvostoaikaista kalustoa ei saada enää rintamalle entiseen tahtiin. Sotakaluston kuljetukset varastoista etulinjaan ovat vajonneet vuoden 2021 tasolle. Toimituksia päävarastojen läheltä tehtiin vuonna 2022 yhteensä 242 000 tonnin edestä, mutta kuluvana vuonna enää arviolta 119 000 tonnia.

– Venäjä lähettää kalustoa kunnostusta ja korjausta varten vähemmän kuin mitä korjauslaitokset pystyisivät käsittelemään. Parempilaatuinen ja helposti korjattavissa oleva kalusto siirrettiin ensimmäisenä, KSE:n analyytikko Pavlo Shkurenko sanoo Financial Timesille.

Asiantuntijoiden mukaan muutos ei tarkoita, että venäläisjoukot olisivat menettämässä taistelukykynsä. Taktiikat ovat muuttuneet sodan kuluessa, ja hyökkäyksiin lähdetään droonien uhkan vuoksi usein pienissä jalkaväkiryhmissä.

Panssariajoneuvojen tappioiden arvioitiin silti nousseen kestämättömälle tasolle jo viime syksynä kiihdytettyjen hyökkäysoperaatioiden myötä.

KSE:n analyysin mukaan Moskova on täysin riippuvainen aasialaisista kumppaneistaan. Venäjän aseteollisuuden toiminta nojaa Kiinasta tuotaviin komponentteihin, minkä lisäksi suuri osa ammuksista joudutaan hankkimaan Pohjois-Koreasta.

LUE MYÖS:

Satelliittikuvat paljastavat: Venäjän tärkeästä tykkivarastosta enää puolet jäljellä (VU 10.6.2025)