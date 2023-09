Venäläisyksikkö varustettiin Ukrainaan 1950-luvun tankeilla

Venäjän asevoimien on arvioitu kärsineen massiivisia kalustotappioita Ukrainan rintamalla viime vuoden helmikuun lopulta lähtien.

Avoimia lähteitä seuraavan Oryx-vapaaehtoisryhmän mukaan venäläisiä panssarivaunuja olisi tuhoutunut 1 497 kappaletta, minkä lisäksi 130 olisi vaurioitunut, 135 hylätty ja 550 jäänyt Ukrainalle sotasaaliiksi. Kyseessä ovat visuaalisesti vahvistetut tappiot, eli todelliset luvut ovat todennäköisesti huomattavasti korkeampia.

Tilanne on pakottanut Venäjän siirtämään rintamalle runsaasti kalustoa kylmän sodan aikaisista varastoistaan. Huonokuntoisia panssariajoneuvoja ja tankkeja on usein jouduttu huoltamaan perusteellisesti muun muassa Uralvagonzavodin tehtailla Sverdlovskin alueella.

Tehtaan on lisäksi kerrottu aloittavan uudelleen vanhojen T-80-panssarivaunujen tuotannon niiden edullisuuden vuoksi.

Venäjän 1430. motoroitu kiväärirykmentti julkaisi viikonloppuna virallisella Telegram-sivullaan videon, jossa esitellään uusille sotilaille annettuja T-55-panssarivaunuja. Forbesin mukaan kyseessä on varhainen vaunumalli, jonka tunnistaa 100 millimetrin päätykkiin kiinnitetystä L-2G-infrapunavalosta.

Kyseessä on aktiivinen pimeänäkölaite, eli sitä käyttäessään vaunu paljastaa itsensä muille infrapunalaitteita käyttäville joukoille. Kaikki Ukrainan käytössä olevat panssarivaunut käyttävät passiivisia pimeänäkölaitteita, jotka eivät paljasta vaunua viholliselle.

Neuvostoliitto aloitti T-55-panssarivaunujen tuotannon jo 1950-luvun lopulla. Noin 70-vuotiaita vaunuja tuskin käytetään taistelussa ukrainalaisia hyökkäyskärkiä vastaan.

Venäjän joukot ovat usein käyttäneet vanhaa kalustoa epäsuoraan tuleen, jolloin ne voidaan sijoittaa usean kilometrin päähän rintamasta. Tällöin T-54-, T-55- ja T-62-vaunujen miehistössä voi olla periaatteessa vain yksi henkilö.

RUSI-tutkimuslaitoksen Jack Watling ja Nick Reynolds kuvailivat menetelmää epätehokkaaksi tykistön muodoksi tuoreessa analyysissaan. Vaunujen etuna on kohtuullisen hyvä panssarointi verrattuna perinteisiin haupitseihin, mikä lisää suojaa vastatykistötulta vastaan.

Venäjän 1430. rykmentin kerrottiin aiemmin kärsineen suuria tappioita kesän taisteluissa Robotynen alueella Zaporizzjassa.

I would like to congratulate the RU 1430th mobilized regiment on their new T-55 tanks.

I know these are deadly even if they are old, but I could not help laughing. 2nd Army of the world my ass. pic.twitter.com/RO1fRyV34L

— Def Mon (@DefMon3) September 10, 2023