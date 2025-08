Käänne rintaman kuumassa kohdassa: Ukraina etenee

Venäjän joukot etenivät keväällä rajan yli Kurskista Sumyn alueelle, jonne Ukrainan joukot joutuivat vetäytymään kovan paineen alla.

Ukraina iski Kurskiin yllättäen elokuussa 2024, mutta Kreml kokosi loppuvuodesta lähes 40 000 venäläistä ja 10 000 pohjoiskorealaista sotilasta laajaa vastahyökkäystä varten. Kiivaat taistelut jatkuivat kuukausia, mutta Ukrainan oli lopulta vetäydyttävä huoltoyhteyksien romahduksen myötä.

Venäjä valtasi loppukeväästä useita rajakyliä Sumyn alueelta puutteellisesti valmisteltujen puolustusasemien seurauksena. Rintamatilanne hyytyi Ukrainan siirrettyä alueelle vahvistuksia ja aloitettua paikallisia vastahyökkäyksiä.

Sotaa seuraavat venäläiset bloggaajat kertoivat jo heinäkuun lopulla tilanteen heikentyneen ja varoittivat jatkuvasta ”räjähdelennokkien karusellista”. Erään venäläisyksikön väitetään jääneen saarroksiin Kindrativkan kylässä ja tuhoutuneen lähes kokonaan.

Ukrainan asevoimat tiedotti, että alueella oli käynnissä ”vakauttamisoperaatioita”.

Venäläinen sotabloggaaja Anatoli Radov arvioi tilanteen kääntyneen yhä tukalammaksi Kindrativkan menettämisen jälkeen. Ukrainan joukkojen kerrotaan jatkavan etenemistään.

Russian military blogger Anatoly Radov reports that the situation for Russian forces in the Sumy region has worsened following the loss of Kindrativka. Ukrainian troops are advancing, and there appears to be little chance for Russian units to halt their progress at this stage. pic.twitter.com/qKimUAH4sv

