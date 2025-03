Asiantuntija Kurskin operaatiosta: Ukraina on kohdannut vaikeuksia toisensa perään

Ukrainan seitsemän kuukautta kestänyt operaatio Kurskissa, Venäjän maaperällä on päättymässä. Venäläisten nopea eteneminen viime päivien aikana on pakottanut ukrainalaisjoukot vetäytymään lähes kokonaan Kurskin alueelta. Aiheesta kertoo The Wall Street Journal.

Ukrainan armeija aloitti viime kesänä hyökkäyksen Kurskiin, mikä yllätti sekä länsiliittolaiset että Venäjä presidentin Vladimir Putinin. Venäjä on käyttänyt ukrainalaisjoukkojen karkottamiseen massahyökkäyksiä, liitopommeja ja valokuituohjattuja drooneja, jotka iskivät panssarivaunuihin ja huoltoreitteihin.

Ukraina on toivonut voivansa käyttää Kurskin aluetta valttikorttinaan rauhanneuvotteluissa. Nyt ukrainalaisviranomaiset ovat kuitenkin sanoneet, että vetäytyminen alueelta on välttämätöntä.

Osa on kritisoinut Ukrainan Kurskin operaatiota ja pitänyt sitä järjettömänä. Heidän mukaansa operaatio on ainoastaan tuhlannut armeijan parhaita joukkoja ja Yhdysvalloilta saatuja panssarivaunuja, joita olisi kipeästi tarvittu muualla rintamalla.

Mutta joidenkin asiantuntijoiden mukaan Ukraina on ollut oikeutettu kokeilemaan myös epätavallisia keinoja ylivoimaista vihollista vastaan.

RUSI-ajatushautomon maasotatutkijan Nick Reynoldsin mukaan Ukraina on kohdannut sodassa vaikeuksia toisensa perään ja erilaisten toimien kokeileminen on perusteltua.

– Mitä on yksi huono vaihtoehto monien huonojen vaihtoehtojen joukossa? hän sanoo Kurskin operaatiosta.

Vaikka ukrainalaisjoukot joutuvat vetäytymään, ukrainalaislausuntojen mukaan operaatio onnistui kuitenkin joissain sille asetetuissa tavoitteissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaina Kurskin operaation täyttäneen sille asetetut tavoitteet.

Ukrainalaisviranomaisten mukaan operaatio oli todiste sekä ukrainalaisille että maan läntisille tukijoille Ukrainan armeijan olevan edelleen kykeneväinen aloittamaan hyökkäyksiä.

Kurskin operaatio esti Venäjää aloittamasta hyökkäystä samalla alueella. Lisäksi operaatiossa vangittuja sotilaita käytettiin vankien vaihtoon, jotta ukrainalaisia vankeja saatettiin vapauttaa venäläisten vankiloiden epäinhimillisistä oloista.