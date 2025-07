Venäläiset paniikissa: Ukraina aloitti uuden vastahyökkäyksen

Ukrainan asevoimien kerrotaan aloittaneen vastahyökkäyksiä Sumyn alueella Koillis-Ukrainassa.

Virallinen Venäjä ei ole kommentoinut asiaa. Venäjän puolustusministeriö ei tyypillisesti muutenkaan tiedota menetyksistä, jos se vain voidaan välttää.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt kuitenkin venäläisten sotabloggarien tuskastuneita viestejä tilanteesta.

Eräässä venäläisten sotaviestintää keräävän ja kääntävän War Translated -tilin X:ssä jakamassa viestissä esimerkiksi kerrotaan tilanteen Sumyn suunnalla heikkenevän. Bloggari kertoo ukrainalaisten vallaneen Kondrativkan kylän ja aloittaneen etenemisen kohti seuraavaa Aleksejevkan kylää.

Joissain uutislähteissä on sittemmin kerrottu ukrainalaisten ajaneen venäläiset ulos alueilta. Ukrainan asevoimat on vahvistanut Kondratovkan vapautuksen ja tiedottanut, että Sumyssä on käynnissä ”vakauttamisoperaatioita”.

Venäläisviestissä sanotaan, että paikalla taistelee Ukrainan erikoisjoukkoja. Ukrainalaisten väitetään syöttävän alueelle paljon sotilaita.

– Tilanne on siksi tällä hetkellä erittäin vaikea. Taistelut jatkuvat ja vihollinen [Ukraina] painostaa lukumäärän lisäksi myös laadulla, puhumattakaan siitä, että taistelijoitamme vastaan isketään suurilla määrillä lennokkeja.

Toisessa suositun sotabloggarikanavan Telegram-päivityksessä kuvataan venäläisrykmentin taistelleen loppuun asti saarrettuna Kondratovkassa.

– Heidän luokseen oli ikävä kyllä mahdotonta päästä, kirjoittaja tilittää.

– Vihollinen tulitti yksinkertaisesti hellittämättä HIMARSilla [pitkän kantaman raketinheitin] tuhoten tykistömme. Kaikkea tätä sävytti jatkuva lennokki-iskujen karuselli, hän jatkaa.

Runsaasti jakoja ja reaktioita keränneessä päivityksessä todetaan taisteluiden jatkuneen seuraavaksi Aleksejevkassa, jonne on kirjoittajan mukaan tuotu ”massiivinen määrä” Ukrainan reservejä muilta suunnilta.

Moskova avasi uuden hyökkäyssuunnan Sumyyn Venäjän Kurskin alueelta toukokuussa. Venäläisten mukaan hyökkäysten takana on ajatus ”puskurivyöhykkeen” luomisesta alueelle.

This morning, Russians are whining about being encircled by Ukrainian forces in Sumy while being progressively turned into hamburger. pic.twitter.com/rfHTpBiNWj — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 27, 2025

Russian milbloggers report a “deteriorating situation” on the Sumy axis as Ukrainian forces launch an offensive. pic.twitter.com/KgI1SE5D3T — WarTranslated (@wartranslated) July 27, 2025