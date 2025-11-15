Jyri Häkämies MTV:lle: Suomi tarvitsee kasvua tukevia veroratkaisuja

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies perää Suomeen ”kasvuakaasua”, eli toimia talouskasvun edistämiseksi. MTV3:n Uutisextrassa Häkämies toteaa pitävänsä eduskunnan lokakuussa hyväksymää velkajarrua ”äärimmäisen tärkeänä”, mutta Suomen kaipaavan myös varsinaisia kasvutoimia. Kasvu edellyttää kansainvälisen suhdanteen kääntymistä, Häkämies sanoo, mutta Suomen on myös oltava valmis ”kääntämään kaikki kivet” omien ratkaisujen löytämiseksi.

Kasvutoimia voisivat olla esimerkiksi veroratkaisut, Häkämies sanoo. EK-johtaja alentaisi työn verotusta ja poistaisi Ruotsin tapaan perintö- ja lahjaverot. Kyseiset verot poistamalla yksityistä pääomaa valjastettaisiin kasvun rahoittamiseen, Häkämies perustelee.

Veroalennusten lisäksi Häkämies peräänkuuluttaa sääntelyn keventämistä ja luvituksen nopeuttamista. Hän kuvailee koko Euroopan heränneen sääntelyn hintaan.

– Me juuri laskimme mitä sääntelyn kustannus esimerkiksi pk-yrityksillä voisi olla. Päätelmä oli se, että noin viiden miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä säätelyn kustannus on yli 250 000 euroa. Eli normaalilla liikevoittoprosentilla säätelyn kustannus on noin puolet voitosta.

Muita kasvutoimia ovat työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistäminen sekä tutkimukseen ja kehitykseen panostaminen, Häkämies luettelee.

Häkämies otti haastattelussa kantaa myös marraskuussa puhjenneeseen etätyökeskusteluun. Kela suututti henkilöstönsä edellyttämällä työntekijöitä jatkossa työskentelemään päivän viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa konttorilla. Etätyö on tullut jäädäkseen, EK-johtaja linjaa, mutta etä- ja lähityön suhde osataan parhaiten päättää työpaikoilla. Pelkällä etätyöskentelyllä on todettu olevan myös kielteisiä vaikutuksia, hän sanoo, joten tärkeää on löytää tasapaino lähi- ja etätyön välillä.