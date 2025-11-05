Kelassa suututtiin – IL: Työpaikalle pitää tulla neljä kertaa kuukaudessa

Kelan huhtikuussa aloittaneen pääjohtajan Lasse Lehtosen toiminta herättää närää, kertoo Iltalehti. Kelan työntekijöitä suututtaa etenkin etätyölinjaus, jonka mukaan työntekijät joutuisivat jatkossa työskentelemään päivän viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa konttorilla.

Aiempi käytäntö on ollut Kelassa joustavampi ja työntekijät ovat saattaneet valita asuinpaikkojaan siinä uskossa, että voivat tehdä etätöitä.

Lehtosen koetaan vetävän asiassa tiukkaa linjaa, joka erään haastatellun mielestä ”on vähän karannut jopa lapasesta”.

Lehtonen toteaa, että vaatimus yhdestä päivästä viikossa toimistolla on hyvin maltillinen.

– Se, missä töitä tehdään, työpaikka ja nämä tavat, nehän ovat työnantajan direktio-oikeuteen kuuluvia asioita. Ei se ole mikään neuvoteltava kysymys, Lehtonen huomauttaa.

– Olen myöskin avoimesti sanonut, että katsotaan, riittääkö se yksi päivä viikossa.

Lehtonen muistuttaa, että työsuhteen ehdot määritellään työsopimuksissa.

– Työsopimuksen tarkoitus ei tietenkään ole, että työnantaja tekee työntekijälle asiat mahdollisimman mukavaksi.

