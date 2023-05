Jussi Halla-aho EU-politiikasta: Yllättävän monessa asiassa olemme päässeet eteenpäin

Hallitusneuvotteluissa mukana olevan Jussi Halla-ahon (ps.) mukaan työt etenevät Säätytalolla rakentavassa hengessä ja myös EU-politiikassa on kyetty löytämään yhteisymmärrystä. Halla-aho on mukana ”Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi” -reformipöydässä, jonka puheenjohtajana toimii Elina Valtonen (kok.). Halla-aho on jäsenenä myös EU-politiikkaa käsittelevässä jaostossa.

– Joistakin mediatiedoista poiketen keskustelu etenee minun mielestäni ihan hyvässä ja rakentavassa hengessä. Ja kaikkia osapuolia kunnioittavassa hengessä. Ehkä tästä jotain vielä syntyy, Halla-aho kommentoi neuvottelujen kulkua medialle aamulla Säätytalolla.

Puolueiden välisiä näkemyseroja EU-politiikkaan liittyen hän kommentoi näin:

– Siellä on syviä erimielisyyksiä. Ne ovat varmaan aika odotettavissa olevia. Perussuomalaisilla ja kristillisdemokraateilla on paljon konservatiivisempi tai kriittisempi suhtautuminen EU:n liittovaltiokehitykseen kuin muilla keskustelun osapuolilla. Mutta sanoisin, että yllättävän monessa asiassa olemme päässeet eteenpäin ja pystyneet löytämään sellaisia muotoiluja, jotka ovat kelvanneet kaikille osapuolille.