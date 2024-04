Joukkojen liikkeet paljastavat: Tähän Moskova nyt pyrkii rintamalla

Venäjän asevoimiin erikoistunut asiantuntija Dara Massicot analysoi viestipalvelu X:ssä hyökkääjän tämänhetkisiä toimia ja kesäsuunnitelmia Ukrainan rintamalla.

USA:n sotilaallinen lisätuki on matkalla Ukrainan etulinjoille. Mutta kuukausien viivästyminen ampumatarvikkeiden ja Ukrainan miesvoiman osalta on käynyt hänen mukaansa puolustajalle kalliiksi. Ongelmia ei voi helposti poistaa, etenkään Donetskissa.

– Venäjän ponnistelut viittaavat siihen, että tärkein tavoite on edelleen eteneminen Donetskin alueen hallinnollisille rajoille. Hyökkääjä on keskittänyt alueelle reserviyksiköitä, sen ilmavoimat toimii siellä intensiivisesti ja Ukrainan linjojen taakse tehdään tiedustelu- ja ohjusiskuja tärkeitä kohteita vastaan, Carnegie-ajatushautomon vanhempi tutkija Massicot sanoo.

Tilanne on kriittinen varsinkin Tšasiv Jarin kaupungin ympäristössä.

Venäjällä on myös rintamakiila Otsheretynen suunnalla, ja hyökkääjä tunkeutuu syvemmälle Ukrainan puolustukseen.

– Viimeisen kymmenen päivän aikana Venäjän joukot lähettivät kolmen tärkeän prikaatin elementtejä eteenpäin. Näitä joukkoja käytettiin Avdijivkan taistelun viimeisessä vaiheessa, ja ne ovat toipuneet viimeisen kuukauden ajan, Massicot kertoo.

– Nämä kokeneet prikaatielementit saavat tukevat reserviyksiköiltä ja Itä-Ukrainan kapinallisyksiköiltä. Niiden keskittäminen rintamakiilaan osoitus tämän suunnan ponnisteluiden tärkeydestä. Jos Ukrainan joukot voivat iskeä näitä yksiköitä vastaan, he voivat heikentää joitakin hyökkääjän kyvykkäimmistä prikaateista.

Ukrainan kerrotaan hiljattain vetäytyneen Berdytshin kylästä.

– Venäjän joukot lähestyvät Pokrovskia. Jos he saavuttavat tämän tavoitteen ja hallitsevat teitä (tai altistavat ne tykkitulelle), tilanne muuttuu erittäin vaikeaksi Ukrainan joukoille Donetskissa. Silloin jäljelle jää vain muutama puolustusasema lähellä Kramatorsk-Slovjansk-linjaa, Massicot sanoo.

Vaikka Ukrainan ampumatarvikkeiden saatavuus alkaa pian parantua, puutteellinen miesvoima on hänen mukaansa edelleen ratkaisematon haaste etulinjan yksiköille etenkin Venäjän Donetskissa toimeenpanemien hyökkäysten voimakkuuteen nähden.

Viime aikoina on arvioitu Venäjän valmistelevan kesähyökkäystä.

– Venäjän toimet ja sotilaallinen asento viittaavat siihen, että Donetskin alue on prioriteetti, Massicot arvioi.

Hänen mukaansa huolena on myös hyökkääjän mahdollinen operaatio Harkovan alueella.

– Tällä hetkellä on kuitenkin vaikea arvioida, onko Venäjällä sitä varten tarpeeksi resursseja.

Massicotin mielestä Venäjän mahdollisia useampia kesähyökkäyksiä pitää arvioida seuraamalla raja-alueita, suuria harjoitusalueita ja huoltokeskusten toimintaa. Siten voidaan yrittää hahmottaa, millaista reserviä hyökkääjä rakentaa tai ei rakenna.

– Kaiken kaikkiaan viivästykset miesvoiman ja ammusten täydennyksessä ovat aiheuttaneet Ukrainalle kovia kustannuksia taistelukentällä. Tällä hetkellä venäläiskomentajat yrittävät saavuttaa edistystä ennen kuin heidän mahdollisuutensa heikkenevät Ukrainan yksiköiden saamien uusien ampumatarvikkeiden vuoksi.

The U.S. supplemental has passed and aid is on the way to Ukrainian frontlines. But months of delay for ammo and manpower have come at a cost. Problems cannot easily be undone, especially in Donetsk. A brief thread on what Russian decisions say about their summer plans. 🧵

— Dara Massicot (@MassDara) April 29, 2024