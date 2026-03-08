”Jos ette usko hallitusta, uskokaa edes Sanna Marinia”

Kansanedustaja Sanna Antikainen (ps.) ihmettelee oppositiopuolue SDP:n kannanottoja ydinenergialakiin ehdotetuista muutoksista.
Petteri Orpon (kok.) hallitus valmistelee lakimuutosta, joka sallisi ydinaseiden kuljettamisen ja säilytyksen Suomessa. Nykyinen lainsäädäntö kieltää käytännössä kokonaan ydinräjähteiden tuonnin, kuljettamisen ja hallussapidon Suomessa.
Laki on koettu ongelmalliseksi Naton ydinpelotteen kannalta.
Tiedotteessaan SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) ja Mika Kari (sd.) sanoivat vastustavansa esitettyjä muutoksia.
Antikainen ei ymmärrä SDP:n johdon linjaa. Hän huomauttaa, että entinen pääministeri ja SDP:n ex-puheenjohtaja Sanna Marin on ilmaissut olevansa hallituksen kanssa samoilla linjoilla lakimuutoksen tarpeellisuudesta.
– Jos ette usko hallitusta niin uskokaa edes Sanna Marinia. Hatun nosto Marinille ettei hän lähde mukaan tovereiden punakuoroon! Antikainen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Myös Työeläkevakuuttajien toimitusjohtaja ja entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes hämmästelee SDP:n linjauksia.
– SDP:n linjassa taitaa nyt pintautua sen porukan ajattelu, jonka yli Sanna Marin rohkeasti ja onnistuneesti käveli kevään 2022 aikana.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan lakimuutos ei tarkoita sitä, että Suomeen tuotaisiin ydinaseita.
– Kyse on juridisesta mahdollisuudesta, joka liittyy Naton pelotteen käytännön järjestelyihin, harjoituksiin ja mahdolliseen kauttakulkuun. Suomi päättää aina itse.
Vanhasen mukaan Suomen nykyinen lainsäädäntö on tässä suhteessa poikkeuksellisen tiukka.