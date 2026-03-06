”Toistetaan Kremlin propagandaa” – asiantuntija ihmettelee väittelyä ydinaseista

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan suomalainen ydinasekeskustelu lähti odotetusti heti laukalle.

– Ydinenergialain muutosta puolletaan ja vastustetaan nyt pitkälti symboleilla. Puhutaan Pohjoismaista, YYA-hengestä tai siitä, että Suomesta tulisi “ydinaseiden iskualusta”, hän toteaa X-palvelussa.

Lakiesitys ydinaserajoitusten poistamisesta lähtee lausunnoille. Lakimuutos mahdollistaisi ydinaseiden tuomisen Suomeen, mutta tätä ei suunnitella.

Vanhasen mukaan lakimuutos ei tarkoita sitä, että Suomeen tuotaisiin ydinaseita eikä se ole päätös niiden sijoittamisesta.

– Kyse on juridisesta mahdollisuudesta, joka liittyy Naton pelotteen käytännön järjestelyihin, harjoituksiin ja mahdolliseen kauttakulkuun. Suomi päättää aina itse.

Asiantuntija korostaa, että Suomen nykyinen laki on tässä suhteessa poikkeuksellisen tiukka. Ydinenergialaki kieltää käytännössä ydinräjähteiden tuonnin, kuljettamisen ja hallussapidon Suomessa kokonaan.

– Laki on kirjoitettu aikana, jolloin Suomi ei ollut sotilasliitossa eikä osa Naton pelotetta.

– Lakimuutosta ei siis tehdä itseisarvoisesti siksi, että “halutaan kuulua Pohjoismaiden viiteryhmään” tai purkaa jotain YYA-henkeä. Kysymys on yksinkertaisempi: pitäisikö Nato-maan lainsäädännön estää sitä osallistumasta täysimääräisesti liittokunnan pelotteen järjestelyihin.

Tarkoituksena estää ydinaseiden käyttö

Henri Vanhanen muistuttaa, miten Venäjä käyttää ydinaseita politiikassaan. Venäjä on viime vuosina madaltanut ydinaseiden käyttökynnystä doktriinissaan ja vihjannut toistuvasti niiden käytöllä Ukrainan sodan yhteydessä. Uhkauksilla halutaan vaikuttaa lännen päätöksiin.

– Ydinasekiristyksen logiikka yksinkertainen. Jos vastapuoli alkaa pelätä eskalaatiota enemmän kuin Venäjä, se alkaa rajoittaa omaa toimintaansa. Juuri tästä syystä Nato perustuu myös ydinpelotteeseen. Tarkoitus ei ole käyttää ydinaseita, vaan estää niiden käyttö tai kiristys.

Asiantuntija käyttää esimerkkinä kuvitteellista kriisiä Itämerellä tai Baltian alueella.

– Venäjä uhkailee ydinaseilla ja yrittäisi tällä tavoin saada Naton rivit ja halu puolustaa jäsenmaita rakoilemaan. Lakimuutos varmistaa, ettei Suomen lainsäädäntö kaventaisi Naton vaihtoehtoja tällaisessa tilanteessa.

Hänen mukaansa väite, että lakimuutos tekisi Suomesta automaattisesti Venäjän ydinaseiden “iskualustan”, perustuu väärään oletukseen ja toistaa Venäjän propagandaa.

– Sotilaallinen suunnittelu ei määräydy yksittäisten lakipykälien vaan strategisen merkityksen perusteella.

– Väite, että “Suomen kautta isketään Venäjälle”, menee ohi koko asiasta ja toistaa hyvin onnettomalla tavalla myös Venäjän propagandaa. Lakimuutoksen perimmäinen tarkoitus on estää painostus ja sota, ei avata uutta hyökkäyssuuntaan Suomen suunnalla.

Vanhasen mielestä Suomen kannalta kysymys on lopulta yhdestä asiasta:

– Pidämmekö voimassa lain, joka rajaa Nato-maan itse ulos osasta liittokunnan pelotetta, vai päivitämmekö sen vastaamaan ajankohtaisia uhkakuvia?

– Turvallisuuspolitiikassa omien vaihtoehtojen sulkeminen harvoin lisää turvallisuutta.

