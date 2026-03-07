Suvi-Anne Siimes ihmettelee SDP:n ydinasepuheita – ”Surullista”

Työeläkevakuuttajien toimitusjohtaja ja entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes hämmästelee viestipalvelu X:ssä SDP:n linjauksia ydinaseista.
Hallitus valmistelee parhaillaan lakimuutosta, joka mahdollistaisi ydinaseiden kuljetuksen ja säilytyksen Suomessa. Nykylainsäädäntö on koettu ongelmalliseksi, sillä se rajoittaa Naton ydinasepelotteen toteutumista.
Suomen liittyessä Natoon silloinen pääministeri Sanna Marin linjasikin, että etukäteen ei kannata sulkea sellaisia ovia, jotka voi olla myöhemmin tarpeen pitää auki. Nyt SDP kuitenkin vaikuttaa vaihtaneen kantaansa.
Siimes viittaa viestissään Iltalehden artikkeliin, jossa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen perustelee puolueen päätöstä vastustaa muutosta.
Tuppuraisen mukaan SDP:n linja on kristallinkirkas, ja Suomi voisi jatkaa nykyisen lainsäädännön puitteissa. Lakimuutos tekee Tuppuraisen mukaan Suomesta poikkeuksen Pohjoismaiden ja monien Naton itäisten rajamaiden rinnalla.
Siimeksen mielestä SDP:n uusi linja on surullinen.
– SDP:n linjassa taitaa nyt pintautua sen porukan ajattelu, jonka yli Sanna Marin rohkeasti ja onnistuneesti käveli kevään 2022 aikana, Siimes sanoo.
Moni demarivaikuttaja onkin asettunut vastustamaan lakimuutosta. Muun muassa puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar linjasi torstaina viestipalvelu X:ssä, että ydinaseet Suomen maaperällä eivät lisää kenenkään turvallisuutta.
Aiemmin asiassa vastahankaan on asettautunut myös demarikonkari Erkki Tuomioja, joka syytti perjantaina hallitusta ”ydinaserakkaudesta”.