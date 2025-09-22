Jättimäinen räjähdys, Venäjä menetti 19000 droonia yhdessä iskussa

Ukrainan asevoimien kerrotaan kiihdyttäneen alkusyksyn aikana täsmäiskuja Venäjän kohteisiin sekä rintaman tuntumassa että tuhansien kilometrien päässä rajasta.

Kymmenien öljynjalostamoiden kärsimät vauriot ovat näkyneet kärjistyvässä polttoainepulassa Venäjällä ja miehitetyillä alueilla. Räjähdedroonit ja ohjukset ovat lisäksi moukaroineet ammusvarastoja, komentopisteitä, lentotukikohtia ja joukkokeskittymiä etulinjan tuntumassa.

Ukrainan yleisesikunta vahvistaa kahden Venäjän asevoimien huoltokeskuksen tuhoutuneen viimeaikaisissa iskuissa. Viime viikolla 70. moottoroidun divisioonan ammusvarasto sai tuhoisan osuman.

Sitä seuranneissa räjähdyksissä tuhoutui panssarivaunujen ammuksia, miinoja, kranaatteja ja useita ajoneuvoja.

Vielä tuhoisampi oli täsmäisku miehitetyssä Luhanskissa sijainneeseen massiiviseen lennokkivarastoon. Bohdanivkaan tehdyssä iskussa tuhoutui jopa 19 000 droonia ja runsaasti muuta kalustoa.

Droonit eivät koskaan ehtineet etulinjaan asti, mikä helpottaa rintamalohkolla taistelevien ukrainalaisyksiköiden tilannetta.

Ukraina vaikuttaa kiihdyttäneen iskuja myös miehitetylle Krimin niemimaalle. Sotilastiedustelu GUR tuhosi tuoreimmissa iskuissa useita Mi-8-helikoptereita sekä tärkeän Nebo-U-tutkajärjestelmän. Syyskuun alussa Venäjä menetti Krimillä muun muassa Podlet- ja Nebo-M-tutkan, Mi-8-helikoptereita ja hinaaja-aluksen.

Ukrainan erikoisjoukot tuhosivat syyskuun alussa Kalugan alueella Venäjän moderneimpaan kalustoon lukeutuvan S-400-ilmatorjuntajärjestelmän. Kohde havaittiin tiedustelulennokeilla, minkä jälkeen perään lähetetyt räjähdedroonit tuhosivat ilmatorjuntapatterin tutkan ja ohjuslavetin.

