Ukraina iski Krimille: Tärkeä tutka räjäytettiin taivaan tuuliin

Ukrainan sotilastiedustelu GUR kertoo iskeneensä venäläisiin Mi-8-helikoptereihin ja Nebo-U-tutkajärjestelmään miehitetyllä Krimin niemimaalla.
GUR on julkaissut sunnuntaina iskuista kuvamateriaalia Telegram-kanavallaan. Iskujen tarkoista päivämääristä ei ole tietoa.
GUR kertoo osuneensa kolmeen Mi-8-helikopteriin ja ”kalliiseen venäläiseen Nebo-U-tutkaan”.
Kuvamateriaali näyttää, kuinka dronet osuvat tutkan antenniin ja lentotukikohdassa sijaitseviin Mi-8-helikoptereihin.
Iskujen tarkka sijainti on toistaiseksi epäselvä.
Kyiv Postin mukaan GUR kertoi syyskuun alussa tuhonneensa venäläisen Podlet- ja Nebo-M-tutkan, Mi-8-helikoptereita ja hinaaja-aluksen Krimillä.