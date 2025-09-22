Verkkouutiset

Drone iskeytyy venäläiseen tutkaan. t.me/DIUkraine

Ukraina iski Krimille: Tärkeä tutka räjäytettiin taivaan tuuliin

  • Julkaistu 22.09.2025 | 13:28
  • Päivitetty 22.09.2025 | 14:57
  • Sota Ukrainassa
Venäjä on kärsinyt kovia kalustotappioita miehitetyllä niemimaalla syyskuussa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan sotilastiedustelu GUR kertoo iskeneensä venäläisiin Mi-8-helikoptereihin ja Nebo-U-tutkajärjestelmään miehitetyllä Krimin niemimaalla.

GUR on julkaissut sunnuntaina iskuista kuvamateriaalia Telegram-kanavallaan. Iskujen tarkoista päivämääristä ei ole tietoa.

GUR kertoo osuneensa kolmeen Mi-8-helikopteriin ja ”kalliiseen venäläiseen Nebo-U-tutkaan”.

Kuvamateriaali näyttää, kuinka dronet osuvat tutkan antenniin ja lentotukikohdassa sijaitseviin Mi-8-helikoptereihin.

Iskujen tarkka sijainti on toistaiseksi epäselvä.

Kyiv Postin mukaan GUR kertoi syyskuun alussa tuhonneensa venäläisen Podlet- ja Nebo-M-tutkan, Mi-8-helikoptereita ja hinaaja-aluksen Krimillä.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)