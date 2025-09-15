Tehdas räjäytettiin 1800 kilometrin päässä rajasta

Räjähdelennokin kerrotaan vaurioittaneen kemiantehdasta Venäjällä Permin aluepiirillä.

Ukrainan sotilastiedustelu HUR:n lähde kertoo Kyiv Independent -lehdelle kaukoiskun kohdistuneen Metafrax-yhtiön laitokseen. Huomionarvoista on, että kohde sijaitsee yli 1 800 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Permin kuvernööri Dmitri Mahonin ilmoitti lauantai-iltana ukrainalaisen droonin osuneen teollisuusyritykseen Gubahan kaupungissa. HRU:n lähteen mukaan tehtaan laitteisto olisi vaurioitunut iskussa.

Metafrax tuottaa ureaa, jota käytetään maatalouden lisäksi räjähteiden tuotannossa.

Yhtiön uusi tuotantolaitos valmistui Gubahaan vuonna 2023, ja sen sanottiin tuottaneen 300 000 tonnia ammoniakkia ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana. Britannia ja Ukraina ovat asettaneet sitä vastaan pakotteita sodan alun jälkeen.

Ukrainan kaukoiskut ovat moukaroineet viime aikoina yhä kauempana sijaitsevia kohteita. HUR kertoi viime viikolla vaurioittaneensa suurta öljynjalostamia Bashkirian tasavallassa, joka sijaitsee 1 500 kilometrin päässä rajasta.

Useiden öljylaitosten arvioidaan kärsineen merkittäviä vaurioita, mikä on kärjistänyt polttoainepulaa Venäjällä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi iskujen olevan kaikkein tehokkaimpia pakotteita, sillä ne heikentävät Kremlin kykyä rahoittaa sotatoimia.

Öljyn vientitulojen osuus on noin kolmasosa koko Venäjän federaation budjetista.