Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell asettuu ehdolle kokoomuksen varapuheenjohtajaksi Tampereella kesäkuussa järjestettävässä puoluekokouksessa. Limnell kertoo saaneensa kokoomuskentältä paljon yhteydenottoja, joissa häntä on kannustettu lähtemään mukaan kisaan.

Limnell uskoo, että hän kykenisi varapuheenjohtajana hyödyntämään laaja-alaista työkokemustaan niin puolustusvoimista, yrityselämän johtotehtävistä kuin yliopistomaailmastakin.

– Uskon, että pystyn tuomaan rakentavaa, koko yhteiskunnan kattavaa poliittista ymmärrystä puoluejohtoon lisää. Tältä pohjalta olen harkinnut asiaa ja päätökseni on syntynyt, Limnell sanoo Verkkouutisille.

Limnell ennakoi, että turvallisuuspolitiikka ja tähän liittyvät kysymykset korostuvat Suomessa lähivuosina:

– Elämme tällä hetkellä poikkeuksellista turvallisuuspoliittista aikaa, jossa epävarmuus lisääntyy ja uusia huolenaiheita ilmestyy. Realisti kun olen, arvioin tämän jatkuvan vielä pitkälle eteenpäin.

Limnell muistuttaa, että turvallisuuspolitiikassa on tänä päivänä kyse hyvin laaja-alaisesta kokonaisuudesta, joka kattaa niin kyberturvallisuuden, yhteiskunnan henkisen kriisinsietokyvyn, Nato-jäsenyyden, Venäjän toimiin varautumisen kuin kansakunnan yhtenäisyydestä huolehtimisenkin.

Limnell on ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta. Tampereen puoluekokouksessa nykyisistä varapuheenjohtajista jatkoa tavoittelevat puolustusministeri Antti Häkkänen sekä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen. Ulkoministeri Elina Valtonen on ilmoittanut, ettei ole enää ehdolla. Varapuheenjohtajuutta tavoittelevat myös ainakin kansanedustajat Mia Laiho Uudeltamaalta sekä Karoliina Partanen Savo-Karjalan vaalipiiristä.

Limnell uskoo, että ehdokkaita tulee kevään mittaan lisää ja pitää tätä puolueen kannalta myös toivottavana.

– Minusta on erittäin hyvä, että meiltä kokoomuksesta löytyy paljon osaavia ja kyvykkäitä ihmisiä ja että he lähtevät myös tavoittelemaan puolueen varapuheenjohtajuutta. Tämä on demokratian rikkaus ja kertoo hyvää myös kokoomuksen tilasta. Minusta on myös tärkeää, että puoluejohto aika ajoin uudistuu ja sinne tulee uudenlaisia näkemyksiä, uudenlaista kokemusta ja ehkä vähän uudenlaista energiaakin.