Israelin suurlähettiläs syyttää Helsingin Sanomia vääristelystä

Israelin Suomen-suurlähettiläs Hagit Ben-Yaakovin kritisoi Helsingin Sanomissa julkaistua YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n kenttätoimiston varajohtaja Heli Uusikylän haastattelua.

Ben-Yaakovin mukaan artikkelissa vääristellään tietoja Gazan kaistaleen tilanteesta ja UNRWA:n toiminnasta.

Merkittävä osa UNRWA:n työntekijöistä on Ben-Yaakovin mukaan terroristijärjestön jäseniä. Hänen mukaansa Israel ei myöskään estä välttämättömän humanitäärisen avun pääsyä Gazan kaistaleelle.

Ben-Yaakovin mukaan Israel pyrkii edistämään humanitääristä tilannetta alueella monin eri keinoin.

– Gazaan saatavan humanitaarisen avun määrän lisäämiseksi Israel tekee yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen lisäksi myös Gazan yksityisen sektorin kanssa, Ben-Yaakov kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hänen mukaansa UNRWA on sallinut terroristijärjestö Hamasin käyttää avustusjärjestön resursseja.

– UNRWA oli ja on osa ongelmaa Gazassa, eikä se voi olla osa ratkaisua. Se on korjauskelvoton, Ben-Yaakov kirjoittaa.

It seems @HSanomat missed the facts again, let me spell it out for them, and for Heli Uusikylä: 🧵

1. Staff – 2️⃣1️⃣3️⃣5️⃣ #UNRWA employees are members of a Terror organization; 1️⃣9️⃣ employees were involved in October 7 attacks. Israel did provide UNRWA with a list (with IDs) pic.twitter.com/gl3BHT85cf

— Hagit Ben-Yaakov 🎗 (@HagitBenYaakov) April 27, 2024