Israelin maanalainen sairaala on valmis Iranin iskuun

Syvällä maan alla israelilaisessa Haifan kaupungissa on sairaala, joka kumisee tällä hetkellä tyhjyyttään. Se on kuitenkin täydessä valmiudessa reagoimaan, mikäli kaupunki joutuu hyökkäyksen kohteeksi.

Asiasta uutisoi BBC.

Sairaalassa on useita satoja valmiita potilaspaikkoja sekä lääkintätarvikkeita. Se rakennettiin vuonna 2006 Israelin ja Hamasin silloin sodan jälkeen.

Rauhan aikana bunkkeri toimi monikerroksisena autohallina. Se kuitenkin asetettiin valmiustilaan välittömästi Hamasin lokakuisten iskujen jälkeen.

Sairaalassa on maanalaisia hoitopaikkoja jopa 2000 potilaalle. Mikäli kaupunki joutuu iskujen kohteeksi, kaikki alueen sairaaloiden potilaat siirretään maan alle. Sen lisäksi bunkkerissa on tilaa myös loukkaantuneille. Maan alla on jopa leikkaussaleja ja synnytysosasto.

Sairaalan lääkärit ovat valmistautuneet mahdollisiin iskuihin. Tilanne kuitenkin herättää huolta.

– Milloin, milloin, milloin se tapahtuu? Kukaan ei tiedä. Puhumme siitä paljon, sanoo Avi Weissman, keskuksen lääketieteellinen johtaja.

Weissmanin mukaan ihmiset ovat jännittyneitä. Hän toivoo, että tilanne ei kärjisty.

Israelin pohjoisosissa sijaitsevan kaupungin asukkaat ovat tottuneet konfliktin uhkaan. Tilanne kuitenkin herättää huolta paikallisissa.

– Se on kuin aikapommi. Minä hetkenä hyvänsä hälytys voi soida. Kuolenko minä? Onko minulla aikaa mennä perheeni luo? BBC:n haastattelema nainen pohtii.

Haifan pormestari Yono Yahav kertoo olevansa hyvin surullinen väkivaltaisuuksien yltymisen vuoksi. Hänen mukaansa Lähi-Idän maiden johtajat ovat rauhanomaisen yhteiselon mukaan kiinnostuneita tuhoamisesta ja väkivallasta.