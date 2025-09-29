Verkkouutiset

Elina Valtonen. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

IS: Iranin ulkoministeri ei kätellyt Elina Valtosta

Ministeri pitää tilannetta poikkeuksellisena.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi ei kätellyt ulkoministeri Elina Valtosta (kok.) ministerien tapaamisessa New Yorkissa. Tapahtumaan osallistuneita miespuolisia henkilöitä hän kuitenkin kätteli. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Valtonen pitää tilannetta poikkeuksellisena.

– Toistaiseksi omalla kohdalla tämä on koskenut vain Iranin edustajia, olen kyllä laajasti tavannut Lähi-idän maista ihmisiä ja hyvin sydämellisiäkin tapaamisia on ollut, Elina Valtonen kommentoi IS:lle.

Valtosen mukaan se pistää miettimään, jos naisministeriä ei suostuta kättelemään.

– En itsestäni ole niin huolissani, mutta olen kyllä huolissani niistä siskoista ja tyttäristä Iranissa ja vastaavissa maissa, ei se naisen asema kovin kaksinen ole, Valtonen toteaa.

Elina Valtosen tapaaminen Iranin edustajien kanssa on noussut uutisotsikoihin aiemminkin. Kävi ilmi, että Valtosen sääret sensuroitiin ”siveyssyistä” Iranin televisiossa.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että huvittavaa. Mutta lisäsin heti, että trist också [myös surullista], Valtonen sanoi aiemmin Helsingin Sanomille.

