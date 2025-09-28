Elina Valtonen HS:lle: En osallistu tilaisuuksiin, joissa edellytetään kasvojen tai hiusten peittämistä

Ulkoministeri Elina Valtonen joutui sunnuntaina valokeilaan Iranin valtiollisen televisiokanava Iribin sensuroitua Valtosen, Ruotsin ulkoministeri Maria Stenergardin ja Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin tapaamisesta kuvattua videota.

YK:n yleiskokouksen yhteydessä pidetystä tapaamisesta kuvattua videota esiteltiin kuluneella viikolla Iribin uutislähetyksessä. Sekä Valtosen että Stenergardin sääret oli uutislähetyksessä kuitenkin sumennettu.

Ensimmäisten joukossa asiaa kommentoi iranilainen naisaktivisti Masih Alinejad viestipalvelu X:ssä. Alinejad kysyi ulkoministereiltä, miksi heidän pitäisi neuvotella hallinnon kanssa, joka pitää naisministerien sääriä turvallisuusuhkana.

Valtonen kommentoi tapausta sunnuntaina Helsingin Sanomille, kutsuen sitä surulliseksi osoitukseksi naisten asemasta Iranissa.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että huvittavaa. Mutta lisäsin heti, että trist också, Valtonen sanoo Helsingin Sanomille.

Pukeutuminen nousee ulkoministerin mukaan harvemmin esille kokousten yhteydessä toteutettavien tapaamisten yhteydessä. Valtiovierailuilla tilanne voi olla toinen. Valtonen kuitenkin painottaa, että hän ei muuta pukeutumistaan sen mukaan, ketä hän on tapaamassa.

– Minulla on linja, etten esimerkiksi osallistu tilaisuuksiin, joissa edellytetään kasvojen tai hiusten peittämistä, Valtonen huomauttaa.

Ulkoministeri kertoo nostaneensa tapaamisessa Araghchin kanssa esiin naisten oikeudet. Näin hän kertoo tekevänsä kaikissa iranilaisten kanssa pidettävissä tapaamisissa.

– Olen kehunut, että Suomessa tytötkin saavat pelata jalkapalloa ja laulaa kovalla äänellä, ulkoministeri linjaa.