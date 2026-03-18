Iranin laivasto romahti iskuissa – yli 60 alusta poissa pelistä

Yhdysvaltojen ja Israelin helmikuun lopussa aloittama Epic Fury –operaatio on lamauttanut suurimman osan Iranin laivastosta. Iskuissa on tuhottu tai vaurioitettu yli 60 iranilaista alusta.
Kohteisiin on lukeutunut Yhdysvaltain amiraali Brad Cooperin mukaan niin suuria sota-aluksia kuin pieniä pikaveneitä, miinalaivoja ja sukellusveneitä. Iranin laivaston vahvuudeksi arvioitiin ennen sotaa 250–300 alusta, joten tappiot ovat merkittäviä.
Iskujen seurauksena Iranin jäljellä olevia merivoimia kuvataan National Interest -lehden mukaan hajanaisiksi ja pahoin heikentyneiksi.
Operaation aikana on tuhottu tai vaurioitettu useita Iranin tärkeimpiä aluksia. Yksi merkittävimmistä menetyksistä on Moudge-luokan fregatti IRIS Dena, jonka amerikkalainen sukellusvene torpedoi. Kyseessä oli ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen, kun Yhdysvaltain sukellusvene upotti suuren sota-aluksen taistelussa.
Iran menetti lisäksi Shahid Bagheri -droonitukialuksen, joka tuhoutui ilmaiskussa Bandar Abbasin satamassa sekä öljytankkerin rungon päälle rakennetun Makran-aluksen, joka toimi massiivisena liikkuvana tukikohtana drooneille ja erikoisjoukoille.
Iskujen kohteena oli myös Jamaran-korvetti sekä fregatit Sahand ja Sabalan.
Pienempien alusten osalta tappiot ovat olleet suuria. Hormuzinsalmen läheisyydessä tuhottiin 16 miinalaivaa, ja satamissa vielä kymmenen lisää. Useita niin sanottuihin parvihyökkäyksiin tarkoitettuja pikaveneitä on upotettu.
Kyky sulkea Hormuzinsalmi heikkenee
Ennen operaatiota Teheranin meristrategia perustui epäsymmetriseen sodankäyntiin, jossa pienet alukset, miinat ja ohjukset muodostivat uhan alueen meriliikenteelle.
Erityisen tärkeä oli kyky häiritä Hormuzinsalmea, jonka kautta kulkee noin viidennes maailman öljystä. Mahdollisuudet tähän ovat nyt suuresti heikentyneet. Yhdysvaltain iskujen arvioidaan samalla romuttaneen maan pyrkimykset kehittää kauemmas ulottuvia merivoimia.
Iranilla on edelleen käytössään rajallinen määrä sukellusveneitä, rannikko-ohjuksia ja pienempiä aluksia. Niiden merkitys on selvästi pienempi kuin ennen Epic Fury -operaatiota.
Iranin merivoimat on jaettu perinteiseen laivastoon ja vallankumouskaartin merivoimiin. Jälkimmäinen on keskittynyt erityisesti epäsymmetriseen sodankäyntiin Persianlahdella.