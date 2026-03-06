Verkkouutiset

Iranin jättimäinen droonitukialus liekeissä

240-metrinen Shahid Bagheri sai useita osumia Yhdysvaltain iskussa.
USA:n tavoitteena on upottaa koko Iranin laivasto. / CENTCOM / X
USA:n tavoitteena on upottaa koko Iranin laivasto. / CENTCOM / X

Yhdysvallat ja Israel ovat jatkaneet ilmaiskujaan eri puolille Irania. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan hyökkäysten intensiteettiä kasvatetaan pian ”dramaattisesti”.

Tavoitteena on upottaa koko Iranin laivasto. Yhdysvaltain asevoimien Central Command -komentokeskus on julkaissut videon, jossa näytetään tuore isku Iranin lennokkitukialusta vastaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Valtavan droonialuksen kerrotaan olevan kooltaan yhtä suuri kuin toisen maailmansodan aikaiset lentotukialukset.

Julkaisulla näkyy, kuinka IRIS Shahid Bagheri sai osumat etu- ja takaosaansa. Alus jäi palamaan valtavien räjähdysten seurauksena.

Alus rakennettiin vuosina 2022–2024 Perarin-rahtialuksen rungon päälle. Sen etuosa on ramppimainen droonien laukaisua varten. Shahid Bagherin uppouma on yli 41 000 tonnia ja pituus 240 metriä.

Iranin valtionmediassa esiteltiin loppuvuodesta 2024 aluksen merikokeita. Se pystyi laukaisemaan yli 30 pikavenettä ja toimimaan myös Bell 206- ja Mi-171-helikopterien tukialuksena.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kyydissä oli kiinteäsiipisiä Ababil-3N-drooneja ja kokeellisia JAS-313-häivedrooneja. Valtionmediassa kehuttiin tuolloin, että Shahid Bagheriin oli rakennettu miehistölle jopa jalkapallokenttä.

Aluksen puolustuksena oli 30 millimetrin konetykin ohella Kowsar-222-ilmatorjuntaohjuksia sekä Noor- tai Qader-merimaaliohjuksia.

Amerikkalainen sukellusvene upotti kuluvalla viikolla Sri Lankan edustalla olleen iranilaisen IRIS Dena -fregatin. Se oli palaamassa Intian järjestämästä sotaharjoituksesta. Yhdysvaltain laivaston alus oli upottanut vihollisaluksen torpedolla edellisen kerran toisen maailmansodan aikana.

Supo: Ajatollahin surma voi radikalisoida šiiamuslimeita
Terrorismin uhka Suomessa on kohonnut, mutta ei sen enempää tai vähempää kuin ennen iskuja Iraniin.
Ulkoministeriö: 600 suomalaista haluaa apua päästäkseen pois Lähi-idästä
Etusijalla ovat lapset, ja jatkoa kotiutuslennolle valmistellaan.
Israel ja USA murskaavat Iranin ohjuslavetteja – sodan lopputulos silti auki
Asiantuntijan mukaan on epäselvää, miten operatiivinen menestys käännetään kestäväksi poliittiseksi tulokseksi.
Mainos