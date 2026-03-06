Iranin jättimäinen droonitukialus liekeissä

Yhdysvallat ja Israel ovat jatkaneet ilmaiskujaan eri puolille Irania. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan hyökkäysten intensiteettiä kasvatetaan pian ”dramaattisesti”.
Tavoitteena on upottaa koko Iranin laivasto. Yhdysvaltain asevoimien Central Command -komentokeskus on julkaissut videon, jossa näytetään tuore isku Iranin lennokkitukialusta vastaan.
Valtavan droonialuksen kerrotaan olevan kooltaan yhtä suuri kuin toisen maailmansodan aikaiset lentotukialukset.
Julkaisulla näkyy, kuinka IRIS Shahid Bagheri sai osumat etu- ja takaosaansa. Alus jäi palamaan valtavien räjähdysten seurauksena.
Alus rakennettiin vuosina 2022–2024 Perarin-rahtialuksen rungon päälle. Sen etuosa on ramppimainen droonien laukaisua varten. Shahid Bagherin uppouma on yli 41 000 tonnia ja pituus 240 metriä.
Iranin valtionmediassa esiteltiin loppuvuodesta 2024 aluksen merikokeita. Se pystyi laukaisemaan yli 30 pikavenettä ja toimimaan myös Bell 206- ja Mi-171-helikopterien tukialuksena.
Kyydissä oli kiinteäsiipisiä Ababil-3N-drooneja ja kokeellisia JAS-313-häivedrooneja. Valtionmediassa kehuttiin tuolloin, että Shahid Bagheriin oli rakennettu miehistölle jopa jalkapallokenttä.
Aluksen puolustuksena oli 30 millimetrin konetykin ohella Kowsar-222-ilmatorjuntaohjuksia sekä Noor- tai Qader-merimaaliohjuksia.
Amerikkalainen sukellusvene upotti kuluvalla viikolla Sri Lankan edustalla olleen iranilaisen IRIS Dena -fregatin. Se oli palaamassa Intian järjestämästä sotaharjoituksesta. Yhdysvaltain laivaston alus oli upottanut vihollisaluksen torpedolla edellisen kerran toisen maailmansodan aikana.