Verkkouutiset

,

USA iski Hormuzinsalmen ohjusasemiin bunkkeripommeilla

Yhdysvallat yrittää avata tärkeää öljyn kuljetusreittiä.
Laivoja ja tankkereita Hormuzinsalmella. AFP / LEHTIKUVA / GIUSEPPE CACACE
Yhdysvallat kertoo iskeneensä Iranin ohjusasemiin Hormuzinsalmen rannikkoalueella.

Iranin operaatiosta vastaava CENTCOM kertoi X:ssä, että iskuissa käytettiin syvälle tunkeutuvia, bunkkereita läpäiseviä ammuksia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Tällaisia niin sanottuja bunkkeripommeja käytetään vahvasti suojattuja ja maan alle rakennettuja kohteita vastaan. Ne on koteloitu karkaistuun teräkseen, jotta ne tunkeutuvat syvälle ennen räjähdystä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Näissä kohteissa olevat iranilaiset meritorjuntaohjukset muodostivat riskin kansainväliselle merenkululle salmessa, CENTCOM kertoo X:ssä.

Hormuzinsalmi on ollut käytännössä suljettu. Salmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljykuljetuksista, ja alueen kriisi on jo häirinnyt meriliikennettä sekä nostanut öljyn hintaa.

Yhdysvallat on viime päivinä yrittänyt avata tärkeää öljyn kuljetusreittiä. Aiemmin se kertoi tuhonneensa myös iranilaisia miinanlaskualuksia salmen läheisyydessä.

Mainos