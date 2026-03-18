USA iski Hormuzinsalmen ohjusasemiin bunkkeripommeilla

Yhdysvallat kertoo iskeneensä Iranin ohjusasemiin Hormuzinsalmen rannikkoalueella.
Iranin operaatiosta vastaava CENTCOM kertoi X:ssä, että iskuissa käytettiin syvälle tunkeutuvia, bunkkereita läpäiseviä ammuksia.
Tällaisia niin sanottuja bunkkeripommeja käytetään vahvasti suojattuja ja maan alle rakennettuja kohteita vastaan. Ne on koteloitu karkaistuun teräkseen, jotta ne tunkeutuvat syvälle ennen räjähdystä.
– Näissä kohteissa olevat iranilaiset meritorjuntaohjukset muodostivat riskin kansainväliselle merenkululle salmessa, CENTCOM kertoo X:ssä.
Hormuzinsalmi on ollut käytännössä suljettu. Salmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljykuljetuksista, ja alueen kriisi on jo häirinnyt meriliikennettä sekä nostanut öljyn hintaa.
Yhdysvallat on viime päivinä yrittänyt avata tärkeää öljyn kuljetusreittiä. Aiemmin se kertoi tuhonneensa myös iranilaisia miinanlaskualuksia salmen läheisyydessä.