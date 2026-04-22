Iranin tykkivene tulitti konttialusta Hormuzinsalmessa

Iranilainen tykkivene on hyökännyt kaupallista alusta vastaan Hormuzinsalmessa keskiviikkoaamuna ja vaurioittanut aluksen komentosiltaa pahoin, ilmoittaa Ison-Britannian meriliikenteen valvontakeskus (UKMTO).
Välikohtaus tapahtui 15 merimailia Omanista koilliseen. Konttialuksen päällikkö raportoi, että alusta lähestyi yksi Iranin vallankumouskaartin tykkivenettä ilman VHF-radion kautta toimitettavaa kutsua, minkä jälkeen se avasi tulen alusta kohti aiheuttaen vakavia vaurioita komentosillalle.
Tulipaloista tai ympäristövahingoista ei ole toistaiseksi tietoa. Koko miehistön kerrotaan olevan turvassa.
Valvontakeskus kehottaa ilmoittamaan epäilyttävästä toiminnasta valvontakeskukselle.