Yhdysvalloissa kielletään hinnoittelu henkilötietojen perusteella

Yhdysvaltain Marylandista on tulossa ensimmäinen osavaltio, joka kieltää niin sanotun dynaamisen hinnoittelun ruokakaupoissa. Taustalla on asiaa säätelevä uusi Protection from Predatory Pricing Act -laki. Kuvernööri Wes Moore on ilmoittanut allekirjoittavansa lain.

Laki estää vähittäiskauppiaita käyttämästä asiakkaista kerättyä dataa yksilöllisten hintojen määrittelyyn. Samalla se sallii edelleen kampanjat ja kanta-asiakasalennukset. Tavoitteena on estää tilanne, jossa sama tuote maksaa eri asiakkaille eri hinnan heidän tietojensa perusteella.

Dynaaminen hinnoittelu on jo arkipäivää monilla aloilla, kuten lentolipuissa, kyytipalveluissa ja verkkokaupassa. Marylandissa huoli kohdistuu erityisesti ruokakauppoihin, joissa käyttöön otetut digitaaliset hintalaput mahdollistavat hintojen nopean muuttamisen.

Kuvernööri Moore perusteli lakia arjen kustannuspaineilla.

– Marylandilaiset ansaitsevat tietää, että hyllyn hinta on sama kuin kassalla maksettava hinta, hän sanoi osavaltion julkaisemassa lehdistötiedotteessa.

Lain mukaan ruokakauppojen on pidettävä hinnat samoina vähintään yhden arkipäivän ajan, jotta nopeat hintavaihtelut estetään. Lisäksi yrityksiltä kielletään niin sanotun valvontadatan käyttö, kuten ostohistorian, tulojen tai muiden henkilökohtaisten tietojen hyödyntäminen hintojen räätälöintiin.

Rikkomuksista tuntuvat sakot

Rikkomuksista voidaan määrätä enintään 10 000 dollarin sakko ensimmäisestä rikkomuksesta ja jopa 25 000 dollaria toistuvista rikkomuksista.

Kuluttajajärjestö Consumer Reports tuki lakia, mutta katsoo sen jääneen puutteelliseksi. Järjestön mukaan siihen lisättiin lobbaamisen seurauksena poikkeuksia, jotka voivat heikentää kuluttajansuojaa.

Järjestön analyytikko Grace Gedye varoittaa, että vähittäiskauppiailla on laaja näkymä asiakkaiden käyttäytymiseen.

– Yritykset voivat päätellä esimerkiksi mieltymyksiä, tuloja ja perhetilannetta ja käyttää tätä tietoa veloittaakseen juuri sen hinnan, jonka uskovat asiakkaan maksavan, hän sanoi.

Arvostelua on herättänyt erityisesti kanta-asiakasohjelmien poikkeus, joka voi käytännössä mahdollistaa korkeammat hinnat osalle asiakkaista. Lisäksi lain valvontaa pidetään heikkona, koska vain osavaltion oikeusministeri voi nostaa kanteen, eikä kuluttajilla ole suoraa kanneoikeutta.

Laki astuu voimaan 1. lokakuuta 2026.

Useat Yhdysvaltain osavaltiot harkitsevat vastaavaa sääntelyä, muun muassa Kalifornia, New York ja Illinois. Kehitystä vauhdittaa vähittäiskaupan siirtyminen sähköisiin hintalappuihin, jotka mahdollistavat hintojen muuttamisen reaaliajassa esimerkiksi kysynnän, vuorokaudenajan tai asiakkaasta kerätyn datan perusteella.

Keskustelu koskee laajemmin sitä, missä määrin yritykset voivat hyödyntää kuluttajadataa hinnoittelussa ja missä kulkee hyväksyttävän ja syrjivän hinnoittelun raja.

Kuluttajadataa hyödynnetään Suomessakin

Suomessa vastaavaa yksilöllistä hinnoittelua ei ole toistaiseksi nähty ruokakaupoissa samassa mittakaavassa. Digitaaliset hintalaput ovat kuitenkin yleistyneet myös suomalaisissa myymälöissä, mikä mahdollistaa hintojen aiempaa nopeamman muuttamisen.

Kuluttajadataa hyödynnetään Suomessa lähinnä kanta-asiakasohjelmissa ja kohdennetuissa tarjouksissa, joissa hinnat eivät vaihtele yksilöllisesti reaaliajassa. Keskustelu datan käytöstä hinnoittelussa on silti voimistunut myös Euroopassa, kun teknologia mahdollistaa yhä tarkemman asiakaskohtaisen hinnoittelun.