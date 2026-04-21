Donald Trump: Pommitus jatkuu, jos Iran ei taivu diiliin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ennakoi saavansa aikaan ”erinomaisen diilin” Iranin hallinnon kanssa. Hän uskoo sodan päättyvän, vaikka keskiviikkona päättyvää tulitaukoa ei uusittaisi.

– Uskon, ettei heillä ole vaihtoehtoa, Donald Trump sanoo CNBC:lle.

– Olemme tuhonneet heidän laivastonsa, olemme tuhonneet heidän ilmavoimansa ja heidän johtajansa, Trump jatkoi.

Presidentin mukaan Teheranin hallinnon johtohahmojen eliminointi teki neuvotteluista haastavampia, vaikka uudet johtajat ovatkin ”paljon järkevämpiä”.

– Kyseessä on hallinnon vaihtuminen, riippumatta siitä miksi asiaa kutsuu. Se ei ollut alun perin tavoitteenani, mutta tein sen epäsuorasti, Donald Trump sanoi.

Yhdysvaltojen ja Iranin odotetaan neuvottelevan sotatoimien päättämisestä Pakistanissa. Trump sanoi jatkavansa ilmaiskuja, jos diplomatia ei etene.

Iranin parlamentin puhemies uhkasi maan ottavan käyttöön ”uusia pelikortteja” taistelukentällä, jos tulitauko kaatuu. Yhdysvaltain laivaston kerrotaan ottaneen haltuun Iraniin kytköksissä olevan öljytankkerin Intian valtamerellä tiistaiaamuna.