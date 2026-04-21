Tulitauon määräaika päättymässä, Donald Trumpilta uusi uhkaus

Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut ajautuivat jälleen vaikeuksiin viikonloppuna, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump teki jotain, mitä Valkoinen talo toistuvasti on kieltänyt presidentin tekevän – neuvotteli median välityksellä.

Trump sanoi perjantaina, että Iran on käytännössä ”jo suostunut kaikkeen” ja sopinut yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa rikastetun uraanin poistamiseksi. Trumpin ilmoitti ”diilin syntyvän pian”.

Iranin viranomaiset kiistivät väitteet nopeasti julkisuudessa, sekä torjuivat tiedon pian koittavista neuvotteluista.

Trumpin hallinnon virkamieslähteet toteavat CNN:lle, että presidentin julkista kommentointia pidetään haitallisena rauhanprosessille, etenkin koska Iran tuntee syvää epäluottamusta Yhdysvaltoja kohtaan. Iranilaiset eivät myöskään halua näyttää heikoilta neuvotteluissa.

Tilannetta mutkistaa se, että Yhdysvalloissa on herännyt kysymyksiä Iranin neuvottelukokoonpanosta. Iranin tiimiä johtavat parlamentin puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf ja ulkoministeri Abbas Araghchi, mutta heidän ja Iranin islamilaisen vallankumouskaartin välillä epäillään olevan jakolinja. Siksi Yhdysvalloissa pohditaan, kuka lopulta voi hyväksyä mahdollisen sopimuksen.

Varapresidentti JD Vance on tänään matkustamassa Pakistaniin johtamaan uusia neuvotteluita, johon osallistuvat myös Trumpin neuvonantaja Steve Witkoff ja vävy, liikemies Jared Kushner. Iranin ylin johtaja on The Telegraphin mukaan hyväksynyt neuvotteluiden jatkamisen. Pakistan kertoo uskovansa, että Iran osallistuu.

Iranilaisten kanssa muun muassa vuoden 2015 ydinsopimusta neuvottelemassa ollut Robert Malley sanoo New York Timesille, että Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelutyylit ovat ratkaisevan erilaiset. Siinä missä ailahtelevainen Trump odottaa välittömiä tuloksia, sitkeä Iran pelaa pitkää peliä.

– Trump uskoo, että raakaa voimaa käyttämällä vastapuoli voidaan pakottaa tottelemaan, kun taas Iranin johto on valmis sietämään valtavia kärsimyksiä sen sijaan, että antaisi periksi itselleen tärkeimmissä asioissa, Malley toteaa.

Tulitauko umpeutumassa

Kahden viikon tulitauon on määrä päättyä keskiviikkoiltana. Trump on sanonut, kuten myös Valkoisen talon virkamieslähde, että tulitaon pidentäminen on epätodennäköistä. Trump uhkasi PBS-kanavalla, että ellei sopimukseen päästä ”paljon pommeja” lähtee matkaan. Trumpin mukaan Iranin sillat ja voimalaitokset tullaan tuhoamaan.

Mohammad Bagher Ghalibaf vastasi X:ssä, että Teheran ei hyväksy uhkauksia neuvottelutaktiikkana.

– Asettamalla saarron ja rikkomalla tulitaukoa Trump pyrkii muuttamaan neuvottelupöydän – omassa mielikuvituksessaan – antautumisen pöydäksi, Iranin pääneuvottelija kommentoi.

– Me emme hyväksy neuvotteluita uhkauksien varjossa, ja kahden viime viikon aikana olemme valmistelleet uusia kortteja, jotka voimme paljastaa taistelukentällä, Ghalibaf jatkoi Trumpin retoriikkaa lainaten.

Trump vakuutti maanantaina, ettei hän koe painetta saavuttaa sopimusta, vaikka tyytymättömyys sotaan amerikkalaisten keskuudessa sotaan on kasvanut samaa tahtia kuin bensan hinta.

– En ole minkäänlaisessa paineessa, mutta se tulee kuitenkin tapahtumaan suhteellisen nopeasti, Trump sanoi rauhasta.