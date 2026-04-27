”Iran on nöyryyttänyt USA:ta” – Friedrich Merziltä tiukka arvio sodasta

Saksan liittokansleri Friedrich Merzin mukaan Yhdysvallat on kokenut nöyryytyksen Iranin sodassa. Liittokansleri sanoi, että Iran on osoittautunut sitkeämmäksi kuin Yhdysvallat ajatteli ja konflikti on kärjistymässä ilman kunnollista ulospääsytietä.

– Iranilaiset ovat vahvempia kuin oletettiin, ja amerikkalaisilla ei selvästi ole vakuuttavaa strategiaa myöskään neuvotteluille, Merz sanoi medialle maanantaina.

– Ongelma tällaisissa konflikteissa on aina se, että ei riitä, että ryhdyt niihin, vaan niistä pitäisi päästä myös pois. Näimme tämän kipeästi Afganistanissa 20 vuoden ajan. Näimme sen Irakissa, Merz kuvaili DW:n mukaan.

Merzin mukaan hän ei tällä hetkellä osaa nähdä, millaisen strategisen ulospääsytien Yhdysvallat valitsee. Iran neuvottelee taidokkaasti – tai on ”taidokkaasti neuvottelematta”, liittokansleri jatkoi.

Yhdysvalloista Merz paukautti, että ”Iranin johto ja etenkin vallankumouskaarti nöyryyttää kokonaista kansakuntaa”.

Merz myönsi että Lähi-idän vaikea tilanne aiheuttaa erittäin suuren taloushaasteen Saksalle.

– Se maksaa meille erittäin paljon rahaa. Sota Irania vastaan vaikuttaa suoraan taloudelliseen tuotokseemme.

Saksa on edelleen valmis lähettämään miinanraivaajia auttamaan Hormuzinsalmen avaamisessa. Merz kuitenkin totesi, että tämän edellytyksenä on vihollisuuksien päättyminen.