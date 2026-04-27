Asemies hämmästeli turvatoimien puutetta 10 minuuttia ennen iskua

Hotelliin kirjautunut 31-vuotias mies pääsi 90 metrin päähän Donald Trumpista.
FBI:n poliiseja Washington Hilton -hotellilla 25. huhtikuuta. / AFP / LEHTIKUVA / ALEX WROBLEWSKI
FBI:n poliiseja Washington Hilton -hotellilla 25. huhtikuuta. / AFP / LEHTIKUVA / ALEX WROBLEWSKI

Washington Hilton -hotelliin tunkeutunut asemies arvosteli tapahtuman turvajärjestelyjä vain hetkeä ennen hyökkäystään.

Mies kuvaili tapahtuman suojausta poikkeuksellisen heikoksi. Tämä on Telegraphin mukaan lisännyt painetta viranomaisille selittää, miten aseistautunut hyökkääjä pääsi lähelle Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ja varapresidentti J.D. Vancea.

Kalifornialainen 31-vuotias Cole Allen lähetti perheelleen manifestin noin kymmenen minuuttia ennen kuin ryntäsi turvatarkastuspisteen läpi Washington Hiltonissa lauantai-iltana. Viestissään hän kuvasi turvajärjestelyjä “käsittämättömän puutteellisiksi”.

Allen oli aseistautunut haulikkolla, pistoolilla ja useilla veitsillä. Hän pääsi noin 90 metrin päähän presidentistä ennen kuin hänet pysäytettiin.

Viranomaisten mukaan tapahtumaa ei ollut luokiteltu niin sanotuksi kansalliseksi erityisturvatapahtumaksi (National Special Security Event), vaikka paikalla oli samanaikaisesti useita hallinnon kärkihahmoja. Tällaisessa luokituksessa salainen palvelu vastaa normaalisti koko tapahtuman turvallisuudesta.

Nyt salaisen palvelun vastuu rajoittui juhlasaliin ja sen välittömään ympäristöön, Washington Postin lähteet kertovat. Muu hotelli jäi pitkälti muiden järjestelyjen varaan.

Epäilty tekijä oli matkustanut junalla Los Angelesista Washingtoniin ja kirjautunut hotelliin jo päivää ennen tilaisuutta kootakseen aseensa paikan päällä. Hän kirjoitti päässeensä sisään useiden aseiden kanssa ilman, että häntä pidettiin uhkana.

Turvallisuuspuutteiden vuoksi viranomaiset ovat joutuneet selittämään, miksi tapahtumaan ei lisätty suojausta, vaikka paikalla oli presidentin lisäksi varapresidentti sekä useita keskeisiä ministereitä.

Donald Trump kommentoi tapausta myöhemmin sanomalla, ettei vastaavaa olisi tapahtunut, jos tilaisuus olisi järjestetty Valkoisen talon sisällä korkeimman turvatason tiloissa.

Allen on asetettu syytteeseen muun muassa ampuma-aseen käytöstä väkivaltarikoksessa ja liittovaltion virkamiehen pahoinpitelystä. Viranomaiset tutkivat edelleen hänen motiiviaan.

Washington Hilton on historiallisesti tunnettu korkean profiilin tapahtumapaikka, jossa presidentti Ronald Reagan haavoittui salamurhayrityksessä vuonna 1981. Tapauksen jälkeen vastaavien tilaisuuksien turvallisuutta on yleensä kiristetty merkittävästi.

