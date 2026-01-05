IL: Näin säästät helposti 1000 euroa kesään mennessä

Takuusäätiön chat- ja verkkoneuvonnan asiantuntija Liina-Lotta Heinonen kertoo Iltalehdelle vinkin, jonka avulla keskituloinen palkansaaja voi helposti saada säästettyä tuhat euroa kesään mennessä.
Äkkiseltään tuhat euroa voi kuulostaa suurelta rahamäärältä, mutta summan voi saada kokoon jo pienilläkin valinnoilla.
– Tuhat euroa viidessä kuukaudessa on 200 euroa kuukaudessa. On varmasti ihmisiä, joilla on löysää sen verran taloudessaan, että summan voi napata jostain, Heinonen huomauttaa IL:lle.
Rahaa voi kerryttää säästöön esimerkiksi vaihtamalla päivittäisen työpaikkalounaan kotoa mukaan otettaviin eväisiin. Jos päätös tuntuu ylitsepääsemättömältä, Heinonen vinkkaa vaihtoehtoista tapaa, jossa asioista luovutaan vain puolittain. Silloin henkilö käy syömässä työpaikkalounaan vain joka toinen päivä ja ottaa joka toinen päivä eväät mukaan.
Samaa säästöniksiä voi kokeilla muihinkin arjen menoihin. Jos esimerkiksi juot energiajuomaa joka päivä, kokeile juoda sitä vain joka toinen päivä. Samalla energiajuomiin menevä rahamäärä puolittuu. Säännöllisesti tupakkaa polttavien kannattaa harkita tupakoinnin lopettamista kokonaan. Esimerkiksi askin päivässä polttamalla sinulla kuluu pelkästään tupakointiin yli 5 000 euroa vuodessa.
Säästämisessä kannattaa kuitenkin muistaa, että samat säästöniksit eivät toimi kaikille. Siksi oma säästötavoite kannattaa asettaa aina oman henkilökohtaisen tilanteen mukaan. Omasta taloudellisesta tilanteesta saa käsityksen jo silloin, kun kirjaa kaikki menonsa ylös. Silloin voit paremmin arvioida, mistä menoista voisit karsia. Esimerkiksi kuukausittain veloitettaviin suoratoistopalveluihin voi upota yllättävän suuria summia vuodessa. Kerromme arjen säästövinkeistä tarkemmin tässä aiemmassa jutussamme.
