Sijoittaminen vai asuntolainan lyhennys? Asiantuntija suosittelee nyt toista

Kannattaako ylimääräinen raha laittaa sijoituksiin vai ylimääräiseen asuntolainan lyhennykseen? Tämä on kysymys, jota monessa kotitaloudessa pohditaan.

Molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa. Sijoittamisen tiedetään pitkässä juoksussa olevan hyvä tapa vaurastua. Toisaalta asuntolainan lyhentämisellä kotitalous saa pienennettyä velkataakkaansa.

Nordean kehitysjohtajalla Tanja Erosella on asiaan yksiselitteinen vastaus. Hänen mukaansa tällä hetkellä sijoittaminen on yleensä kannattavampi vaihtoehto. Näkemystään hän perustelee asuntolainojen yleisesti edullisella korkotasolla.

– Monen asuntolainan korot liikkuvat tällä hetkellä 2–2,5 prosentin paikkeilla. Kun miettii osakemarkkinoiden tuottoja, niiden tuottoennusteet ovat noin seitsemässä prosentissa. Verojenkin jälkeen se on lähes viisi prosenttia, Eronen havainnollistaa Verkkouutisille.

Sijoittamalla käteen jää siis huomattavasti enemmän rahaa kuin siinä tilanteessa, missä kaikki ylimääräinen raha laitettaisiin asuntolainan lyhennyksiin.

Lainanlyhennys voi lisätä turvallisuuden tunnetta

Joissain tilanteissa asuntolainan ylimääräinen lyhennys voi tulla kannattavammaksi. Eronen muistuttaa, että sijoittamiseen liittyy aina riskinsä.

– Jos omassa taloudessa arvostaa hirveästi turvallisuuden tunnetta eikä ole hirveästi joustovaraa, asuntolainan lyhentäminen saattaa olla toimivampi vaihtoehto.

Voiko asuntolainan suuruudella olla merkitystä siihen, tuleeko sijoittaminen vai ylimääräinen lainanlyhennys kannattavammaksi?

– Itse miettisin enemmän sitä, kuinka tiukalla oma talous on. Jos asuntolaina on suuri suhteessa omiin tuloihin ja perheen tulotilanne on esimerkiksi muuttunut, silloin ylimääräinen lainanlyhennys voi tulla kannattavaksi.

Eronen kuitenkin muistuttaa, että ennen ylimääräisten lainanlyhennysten tekemistä olisi hyvä, että kotitalous olisi kerännyt riittävät puskurisäästöt kasaan. Niiden tarkoitus on olla turvana yllättävien menojen varalle.

Etenkin asuntovelallisille kotitaloudelle tilanne voi olla hankala, jos hänellä ei ole puskurisäästöjä eikä asuntolainan maksuohjelmaan saada joustoa.

– Jos on puskuria, pystyy yllättävissäkin tilanteissa hoitamaan asioita, Eronen muistuttaa.

Sijoittamalla voit saada rahoillesi paremman tuoton. Siksi se on usein asuntolainan lyhennystä parempi vaihtoehto. PIXABAY

Sijoittaminen kannattaa aloittaa jo laina-aikana

Yleensä asuntovelallisia neuvotaan aloittamaan sijoittaminen samalla, kun he lyhentävät asuntolainaansa.

– Jos sijoittamisen aloittaa jo laina-aikana eikä vasta lainan maksamisen jälkeen, aika tuottaa korkoa korolle-ilmiön, joka auttaa keräämään varallisuutta, Eronen huomauttaa.

Vaikutus korostuu etenkin pitkällä aikavälillä. Eronen mainitsee esimerkkinä perheen, joka lyhentää asuntolainaansa kymmenen vuoden ajan ja alkaa vasta sen jälkeen sijoittaa isoilla summilla. Verrokkina on toinen perhe, joka lyhentää asuntolainaansa 20 vuoden ajan ja sijoittaa samalla. Lainanlyhennyksiin ja sijoituksiin menisi kuukaudessa yhtä suuri raha kuin ensimmäisellä perheellä, joka laittaa rahan pelkästään lainanlyhennyksiin.

– Silloin [sijoittavalla] ”kakkosperheellä” kertyy samoilla summilla enemmän kokonaisvarallisuutta, kun aika pääsee tuomaan korkoa korolle-ilmiötä sijoittamiseen.

Kaikissa tilanteissa sijoittaminen ei ole paras vaihtoehto. Lainaa kannattaa lyhentää silloin, jos sen korko on odotettua sijoitusten tuottoa korkeampi. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Korkeakorkoisista lainoista kannattaa hankkiutua äkkiä eroon

Tällä hetkellä asuntolainojen korot ovat matalalla tasolla. Joskus aiemmin tilanne on ollut toinen eikä se ole poissuljettua, etteivätkö asuntolainojen korot voisi nousta vielä huippulukemiin.

Korkeassa korkotilanteessa asuntolainan ylimääräinen lyhentäminen voi Erosen mukaan tulla sijoittamista kannattavammaksi. Hänen mukaansa raja menee suurin piirtein siinä, jos lainan korko on 4,5 prosenttia tai enemmän.

– Silloin ylimääräinen lainan lyhentäminen kannattaa. Koska sijoittamisesta menee verot ja asuntolainasta maksetaan korkoa, niin sen takia.

Asuntolainojen lisäksi kotitalouksilla voi olla useita muita lainoja. Esimerkkinä ovat erilaiset kulutusluotot ja auto- tai venelainat. Monesti niissä korot voivat olla huomattavasti korkeammat kuin asuntolainassa. Näiden suhteen asiantuntijalla on aivan oma neuvonsa.

– Korkeakorkoiset lainat kannattaa aina lyhentää ensin pois, Eronen muistuttaa.

