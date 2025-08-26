Ihmisen kipulääke voi myrkyttää lemmikkisi

Lemmikille ei saa antaa ihmisille tarkoitettuja särkylääkkeitä, sillä ne voivat kivun lievittämisen sijaan aiheuttaa eläimelle vaarallisen myrkytystilan, muistuttaa Agria Eläinvakuutus.

Koiran ja kissan elimistössä lääkeaineet hajoavat eri tavoin kuin ihmisen elimistössä. Lääkeaine voi hajota huomattavasti hitaammin kuin ihmisen elimistössä tai se ei hajoa lainkaan. Lääkeaine voi myös muuttua lemmikin maksassa hengenvaaralliseksi yhdisteeksi.

– Tavallisia myrkytyksen oireita lemmikillä ovat oksentelu ja ripuli, tärinä, hengitysvaikeudet ja kuolaaminen. Oireet ja niiden voimakkuus riippuu lääkeaineesta sekä syötyjen lääkkeiden määrästä, Agria Eläinvakuutus kertoo tiedotteessa.

Erityisesti kissat ovat herkkiä ihmisille tarkoitetuille särkylääkkeille. Kolme yleisintä kissalle ja koiralle vaarallista lääkeainetta ovat parasetamoli, asetyylisalisyylihappo ja ibuprofeeni, mutta suurissa määrissä syötynä mikä tahansa lääkeaine voi olla lemmikille vaarallinen.

Agria eläinvakuutus muistuttaa, että kaikki lääkeaineet on syytä säilyttää eläinten ulottumattomissa. Säilytysohje koskee myös eläimille itselleen tarkoitettuja lääkkeitä.

– Jos sinulla on pienikin epäily, että lemmikkisi on syönyt ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä tai lemmikillä ilmenee myrkytyksen oireita, ota välittömästi yhteyttä eläinlääkäriin. Myrkytys voi muuttua hetkessä hengenvaaralliseksi ja siksi lemmikin tulee saada oikeanlaista hoitoa mahdollisimman pian.

Monet myrkytyksen aiheuttamista oireista näkyvät Agria Eläinvakuutuksen mukaan heti tai muutamissa tunneissa, mutta esimerkiksi munuais- tai maksavaurion oireet voivat ilmetä vasta päivien tai viikkojen kuluttua.

