Venäläisten tukikohta tuhottiin täsmäraketeilla

Venäjän hallitsemalta Luhanskin alueelta on julkaistu videoita mahdollisesta Ukrainan ohjus- tai raketti-iskusta.

Separatistihallinto tiedottaa Telegram-tileillään, että Ukrainan asevoimat olisi tulittanut Artemivskin alueelta M142 HIMARS -raketinheittimillä.

Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun amerikkalaisvalmisteisella asejärjestelmällä tulitetaan Luhanskissa sijaitsevia kohteita. HIMARS:ien toimitusta on pidetty merkittävänä lisänä Ukrainan asevoimille niiden tarkkuuden ja pitkän kantaman vuoksi.

Iskun kerrotaan osuneen sotilastukikohtaan hiilikaivoksistaan tunnetussa Perevalskissa.

LNR officials are saying this is the first use of HIMARS on positions in Luhansk. 2/https://t.co/6BynVgpAId

— Rob Lee (@RALee85) June 28, 2022