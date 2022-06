”Venäläisillä ei ole mitään vastaavaa” – HIMARS-heittimet tositoimissa videolla

Ukrainasta tulevien videoiden perusteella amerikkalaisia pitkän kantaman HIMARS-raketinheittimiä on jo otettu taistelukäyttöön. Strategian professori Phillips O’Brienin mukaan asejärjestelmällä on todella vaikutusta rintaman tilanteeseen.

Hän viittaa Twitterissä Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedotustilaisuuteen aiheesta, ja korostaa, ettei venäläisillä ole sotatantereella käytössä mitään vastaavaa.

– Näillä on pidempi kantama ja nämä ovat paljon tarkempia. Molemmat tekijät ovat valtaisia tehon lisääjiä. Tätä on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta yksi toimiva HIMARS-järjestelmä on huomattavasti arvokkaampi kuin suuri määrä perinteisiä haupitseja, O’Brien toteaa.

Ukraina on ollut idässä toisinaan alakynnessä Venäjän massiivisen tykistöylivoiman takia. Professorin mukaan Ukraina ei kuitenkaan tarvitse valtavaa määrää HIMARS:n kaltaisia aseita kilpaillakseen venäläisten kanssa. Hänen mukaansa kyse on ennen kaikkea oikeanlaisista ammuksista ja kantamasta.

Yhdysvallat on toistaiseksi toimittanut Ukrainalle noin 60 kilometriin yltäviä raketteja. Venäläisillä ei amerikkalaisten mukaan ole mitään tätä kauemmas yltävää tykistöä tai raketinheitintä Ukrainassa. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan Ukrainaan toimittaa mediatietojen mukaan vieläkin pidemmälle yltäviä ampumatarvikkeita.

HIMARS-heittimistä on alkanut tihkua sosiaaliseen mediaan videoita (alla), joissa ne ovat ensi kertaa käytössä tositoimissa Ukrainassa.

Reportedly the first footage of American HIMARS MLRS being used by Ukraine in combat. https://t.co/06Eq038LkP pic.twitter.com/lf9Lx7PiiI

These are longer ranged and far more accurate. Both these factors are massive effectiveness multipliers. Impossible to put a number on it, but a working HIMARs system is far more valuable than a large number of traditional howitzers. pic.twitter.com/bTAVF6GPn6

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) June 24, 2022