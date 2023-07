Hyökkääjän ohjusisku tuhosi yli 100 000 tonnia ruokaviljaa – video näyttää tuhon

Odessan alueen kuvernööri Oleh Kiper kertoo Telegramissa Ukrainan eteläisen sotatoimialueen tietoihin pohjautuen, että venäläiset iskivät Odessaa Kalibr-ohjuksin viime yönä. Ohjukset oli laukaistu Mustaltamereltä.

Venäläiset pyrkivät ohittamaan Ukrainan ilmatorjunnan ja laukaisivat ohjuset vähimmäiskorkeudessaan hyödyntäen maanpinnan muotoja.

– Iskut kohdistuivat alueen maatalousyrityksiin. Kaksi ohjusta osui erään yrityksen viljalatoon. Syttyi tulipalo, jonka aikana tuli toinen ilmahälytys. Toinen ohjus osui myös samaan yritykseen vahingoittaen maatalous- ja pelastuskalustoa. Tulipalon laajuus oli yli 200 neliömetriä, mutta se saatiin sammutettua, jakaa Kiper.

Ohjus-iskut tuhosivat 100 tonnia herneitä ja 20 tonnia ohraa. Kaksi työntekijää vahingoittuu räjähdyksen lasinsirpaleista.

Toissayönä Venäjä tuhosi Odessassa 60 000 tonnia viljaa, kuten Verkkouutiset kertoi tässä.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Heraštšenko on julkaissut englanniksi käännettynä Ukrainan partiopoliisin videon pelastustoimien ensivaiheista.

National Police published a video of the first moments after the Russian attack on Odesa last night as the police officers rushed to help.

This is the reality Ukraine has to live in. pic.twitter.com/xUpEJaL7mE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 21, 2023