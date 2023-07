Hyökkääjän öisessä ohjusiskussa Ukrainaan kuolonuhreja

Ukrainan ilmavoimat ilmoittavat, että venäläiset laukaisivat yön aikana 19 ohjusta ja 19 Shahed-lennokkia. Seitsemän Oniks-meritorjuntaohjusta oli laukaistu miehitetyn Krimin rannikkopuolustuksen ohjusjärjestelmästä ”Bastion”.

Ohjukset laukaistiin puolikolmen jälkeen aamyöstä kohteinaan satamakaupungit Mykolajiv ja Odessa. Mykolajivin alueen kuvernööri Vitali Kim kertoi, että ohjusisku Mykolajivin keskustaan tuotti 18 haavoittunutta, joista yhdeksän on viety sairaalaan.

Haavoittuneiden joukossa on viisi lasta, joista yksi on alle vuoden ikäinen ja yksi 3-vuotias. Kuolonuhreja on myös, mutta Kim ei täsmentänyt määrää. Lisäksi hän kertoi raunioista pelastetun kaksi ihmistä.

Vitali Kimin mukaan ohjukset osuivat Mykolajivin keskustassa kolmikerroksiseen kerrostaloon ja autotalliin.

Mykolajivin kaupunkinjohtaja Oleksandr Sjenkevytš, että muualla kaupungissa tuhoutui 15 autotallia ja asuintalojen ikkunat hajosivat.

Odessan alueen kuvernööri Oleh Kiper ilmoitti, että Odessan kaupungin keskustassa on vaurioita ja tulipalo puhkesi 300 neliömetrin alueella. Kaksi ihmistä on viety sairaalaan. Myös Odessan alueella on osumia.

Venäläisten kohteena ovat ennen kaikkea satamien viljavarastot ja -terminaalit. Eilen Ukrainan maatalousministeri Mykola Solskyi kertoi, että venäläiset tuhosivat edeltävän yön ohjusiskussa 60 000 tonnia viljaa Odessassa ja sen eteläpuolella sijaitsevassa Tšornomorskissa.

Venäjä irtautui viljasopimuksesta 17. heinäkuuta. Venäjän diktaattori Vladimir Putin sanoi venäläisten viljelijöiden menettäneen viljasopimuksesta 1,2 miljardia dollaria ja katsoi, että maailma pärjää ilman ukrainalaista viljaakin, koska Venäjä on suurempi viljanviejä kuin Ukraina.

– Venäläiset terroristit ovat ehdottoman tietoisesti ottaneet kohteekseen viljasopimuksen infrastruktuurin ja jokainen Venäjän ohjus ei ole ainoastaan isku Ukrainalle vaan koko maailmalle, joka pyrkii normaaliin ja turvalliseen elämään, totesi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Venäjän ohjukset laukaistiin lentokoneista, sukellusveneestä ja Krimiltä

Ukrainan ilmavoimat on kertonut, että neljä risteilyohjusta H-22 laukaistiin Mustanmeren yllä lentäneeltä kahdeksalta pommittajalta Tu-22M3. Kolme Kalibr-ohjusta laukaistiin sukellusveneestä Mustaltamereltä.

Viisi Iskander-K-ohjusta laukaistiin Krimilta ja 19 Shahed-lennokkia lähetettiin lentoon Krimiltä ja Kurskista. Ukrainan ilmatorjunta hävitti 18 kohdetta mukaan lukien kaksi Kalibr-ohjusta, kolme Iskander-ohjusta ja 13 Shahedia.

Ukrainan käytössä olevat läntiset ilmatorjuntajärjestelmät, kuten viime huhtikuussa saatu ”Patriot”, pystyvät torjumaan Venäjän nykyaikaisimmatkin risteilyohjukset, mutta järjestelmiä ei ole riittävästi Ukrainan kokoisessa maassa ja ilmatorjunnassa ensisijalla on Kiova.