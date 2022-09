Hyökkääjä ei saa täydennyksiä rintamalle, koska sotilaat kieltäytyvät

Venäjä on joutunut perumaan suunniteltuja täydennysjoukkojen sijoituksia Ukrainaan, koska niin suuri määrät sotilaita on kieltäytynyt lähtemästä rintamalle, Ukrainan sotilastiedustelu kertoo.

Tiedotteessa kerrotaan tiedoista, joiden mukaan viiden viiden eri panssariprikaatin sotilaita Venäjän 36. armeijasta on vapautettu palveluksesta heidän kieltäydyttyään ottamasta osaa sotatoimiin Ukrainassa.

Hiljattain tuli taas julki tietoja, joiden mukaan Ukrainassa jo olevan eliittiyksikön sotilaat olisivat kieltäytyneet joukolla jatkamasta taistelua ja anoneet vapautusta rintamalta ”fyysiseen ja henkiseen väsymykseen” vedoten.

Vastaavasta on tullut viitteitä pitkään myös venäläislähteistä. Venäjän on tiedetty kärsivän Ukrainassa kroonisesta miespulasta jo keväästä lähtien. On perusteltua olettaa, että jo ennestään kehnosti motivoituneiden joukkojen tilanne on vain pahentunut sen jälkeen, kun ukrainalaiset mursivat Venäjän linjat Harkovassa ja ajoivat miehittäjän joukot pakoon alueelta.

Ukrainalaisten mukaan tilanne on nyt jo suorastaan ”katastrofaalinen”. Venäläisten komentajien on kerrottu reagoineen tähän muun muassa lyhentämällä haavoittuneiden vapautuksia taistelutehtävistä ja jättämällä hoitotoimenpiteitä tekemättä.

– Lääkäreitä ”suositellaan” hyväksymään suunnitellut leikkaukset vasta sodan jälkeen tai haavoittuneen komentajan luvalla, sotilastiedustelusta kerrotaan.

Venäläisten sanotaan nyt pyrkivän vahvistamaan joukkojaan miehitetyssä Hersonissa. Sinne ollaan Ukrainan tiedustelun mukaan siirtämässä neljä pataljoonaa tshetsheenijoukkoja. Yksiköt eivät kuitenkaan ukrainalaistietojen mukaan ole läheskään täydessä vahvuudessa. Valtaosa niistä ei myöskään tiettävästi koostu enää tshetsheeneistä vaan ”Venäjän federaation köyhimmiltä alueilta kerätyistä palkkasotilaista”.

