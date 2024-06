Droonien pelko ulottuu Kaukoitään asti

Sahalinin saarella Japanin Hokkaidon pohjoispuolella Venäjän Kaukoidässä Južno-Sahalinskin lentoasema käyttää 294,6 miljoonaa ruplaa droonien torjuntajärjestelmään. ”Ladonta”-niminen Telegram-kanava löysi tiedon Venäjän hallituksen hankintaportaalissa julkaistusta tarjouskilpailusta.

Asiakirjojen mukaan lentoaseman torjuntajärjestelmä käsittää Enot-tutka-aseman ja Polyana-vastatoimilaitteiston. Kumpikin niistä on venäläisvalmisteinen.

Enot sisältää kolme 20–30 metrin mastoihin asennettua tutka-antennia. Polyana pystyy itsekin havaitsemaan droonien signaaleja ja se torjuu niitä lähettämällä häirintäsignaalia. Teknisen spesifikaation perusteella lentoasema haluaa asentaa järjestelmän, joka havaitsee kiinteäsiipiset droonit jopa kymmenen kilometrin etäisyydeltä ja pyöriväsiipiset enintään kolmen kilometrin päästä.

Asiakirjoista ei selviä, miksi Južno-Sahalinskin lentoasema tarvitsee droonien torjuntajärjestelmää. Se sijaitsee yli 7 000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Toistaiseksi Ukrainan asevoimien droonit ovat yltäneet noin 1 800 kilometrin päähän. Etäisin maali, johon Ukrainan drooni on iskenyt, on Orskissa lähellä Kazakstanin luoteisrajaa sijaitseva pitkän kantaman Voronež-M-tutka.

Huhtikuun lopulla Economist raportoi, että Ukraina on kehittänyt droonin, jonka lentomatka on noin 3 000 km. Kyseessä on Luch-yhtiön kehittämä Sokol-3000. Ukrainan asevoimat ulottuu jo tahtoessaan Uralille, Venäjän Jäämeren rannalle ja Siperiaan saakka, mutta ei Kaukoitään, ainakaan vielä.

Economistin mukaan Ukraina on investoinut satoja miljoonia dollareita pitkän lentomatkan drooneihin, jotka pystyvät etsimään ja tuhoamaan tai vaurioittamaan kaukana olevia maaleja. Julkaisun mukaan parhaillaan puolenkymmentä ukrainalaisyhtiötä kehittää niitä.