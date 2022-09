Venäjän eliittisotilaiden kerrotaan anoneen pois rintamalta

Lukuisin venäläisen eliittiyksikön sotilaiden kerrotaan anoneen vapautusta rintamalta Ukrainan vastahyökkäyksen alla. Tieto perustuu ukrainalaisten haltuunsa saamiin venäläisiin kirjeisiin. Niissä sotilaat vaativat vapautusta ”erikoissotilasoperaatiosta” Ukrainassa ja perustelevat anomuksiaan komentajille.

Asiasta kertoo Radio Free Europen arvostettu tutkiva toimittaja Mark Krutov. Hän on jakanut Twitterissä alta löytyviä kuvia Venäjän Tamanskajaan sijoitettuun 2. kaartin moottoroituun kivääridivisioonaan kuuluvan rykmentin sotilaiden anomuksista. Niiden aitoutta ei ole toistaiseksi voitu vahvistaa itsenäisesti, mutta Krutov kuvailee lähdettä hyvin luotettavaksi.

Toimittaja toteaa, että anomuksia on jätetty ”massoittain” elokuun lopussa, eli ennen Ukrainan suurta vastahyökkäystä, joka mursi Venäjän linjat Harkovassa. Lähes kaikissa julkaistuissa anomuksissa palveluksesta vapauttamisen perusteluksi on kirjattu ”fyysinen ja henkinen uupumus”.

Venäläisrykmentti on ottanut osaa sotaan aivan sen alusta alkaen. Joukko on kärsinyt tiettävästi suuria tappioita. Pelkästään vahvistettujen tietojen mukaan kymmeniä rykmentin taistelijoita on jäänyt vangeiksi ja lukemattomia kaatunut. Heidän joukossaan on julkisuudessa olleiden tietojen perusteella useita upseereita.

This regiment takes part in the invasion since the very beginning, and has tens of confirmed POWs and God knows how many KIAs. — Mark Krutov (@kromark) September 12, 2022

Among those are 3 (!) platoon commanders and 2 deputy commanders. All of them are from anti-aircraft platoons. 2 of them are commander and his deputy from the same 4th platoon. Other guys are from the unit's anti-aircraft division too. — Mark Krutov (@kromark) September 12, 2022